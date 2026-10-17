La alcaldesa de Jerez (Cádiz) felicita al Club Deportivo Jerez Natación Máster por su décimo aniversario

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en el acto de décimo aniversario del Club Deportivo Jerez Natación Máster. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asistido este sábado, acompañada por miembros del Gobierno municipal, al acto conmemorativo del décimo aniversario del Club Deportivo Jerez Natación Máster celebrado en Bodegas Faustino González y en el que el Ayuntamiento ha recibido el premio honorífico concedido por el club en agradecimiento a la colaboración municipal.

La alcaldesa, que ha cerrado el acto, ha felicitado a las entidades y personas que han recibido un premio por parte del club como EIGO, Grupo Gómez Besser, Juan José Quintana, Ute Hasse, Manuel Mestre y los dos galardonados a título póstumo Regla Tristán y Boris Pallarés. Pilar García Palomares ha sido la encargada de la actuación musical de apertura y cierre del acto.

El Jerez Natación Máster fue fundado en 2016 y, en una década, ha construido un palmarés excepcional en la natación máster española. En estos momentos tiene más de 250 deportistas vinculados a la entidad, destacando su participación en competiciones provinciales, autonómicas, nacionales e internacionales. El club cerró la temporada 2026 con 11 podios nacionales en las distintas disciplinas del calendario.