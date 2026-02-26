Alcaldesa de San Fernando (Cádiz) anuncia una ayuda de 3.000 euros a jóvenes para pagar el alquiler o la hipoteca

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), presenta una linea de ayudas para el alquiler de personas jóvenes - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), junto a la concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento, Isabel Blanco, ha presentado este jueves la puesta en marcha de una nueva ayuda directa de hasta 3.000 euros anuales destinada a jóvenes de hasta 35 años para contribuir al pago del alquiler o la hipoteca de su vivienda habitual.

El Ayuntamiento ha indicado en una nota que lleva tiempo adoptando decisiones y acuerdos para paliar la situación del mercado de la vivienda, empezando por "algo tan básico" como introducir vivienda en el mercado.

En este sentido, ha recordado que la ciudad está desarrollando actualmente "la mayor promoción de vivienda en alquiler de la provincia", con 81 viviendas en Ronda del Estero, a lo que se suma que ya están concluidos los proyectos para licitar nuevas promociones en régimen de compraventa. Asimismo, ha impulsado incentivos fiscales para fomentar la construcción de vivienda protegida, incluyendo medidas relacionadas con el ICIO aprobadas en el último pleno.

"Estamos desplegando un paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, tanto desde la oferta como desde el apoyo directo a quienes más lo necesitan", ha señalado la regidora.

Tras la puesta en marcha el pasado año de una ayuda destinada a mayores de 65 años para contribuir al pago del alquiler o la hipoteca, el equipo de gobierno amplía ahora estas políticas al colectivo joven, que van a recibir hasta 3.000 euros para "ayudarles a sostener ese coste mensual que, en muchos casos, compromete seriamente sus ingresos", según ha explicado la alcaldesa.

La ayuda está destinada a jóvenes empadronados en San Fernando con al menos seis meses de antigüedad que tengan 35 años de edad o menos y residan en una vivienda en régimen de alquiler o propiedad con hipoteca. Así, podrán solicitarla tanto personas que vivan solas como unidades familiares o de convivencia.

La alcaldesa ha asegurado en que la ayuda ha sido diseñada teniendo en cuenta su compatibilidad con otras prestaciones y su impacto fiscal, para que ello no provoque "un perjuicio" en devoluciones o en efectos fiscales no deseados. En ese sentido, ha subrayado que se ha llegado "al máximo posible dentro de los límites que nos permiten legalmente ayudar", destacando el trabajo técnico realizado para ajustar la cuantía y los requisitos.

El límite máximo se ha fijado teniendo en cuenta la compatibilidad con otras prestaciones y su impacto fiscal. El objetivo es evitar que la suma de ayudas pueda provocar efectos contraproducentes, como superar determinados umbrales fiscales que obliguen a tributar más o incluso a devolver parte de las prestaciones recibidas.

Por ello, el diseño de la convocatoria busca garantizar que el apoyo económico sea realmente efectivo y no termine suponiendo un perjuicio para quienes más lo necesitan. Además, no existirá cupo ni límite temporal de solicitudes, ya que la convocatoria va a permanecer abierta, por lo que cualquier persona que cumpla los requisitos podrá solicitarla en cualquier momento.

Además, ha garantizado que contará con financiación suficiente y que, si fuera necesario, se suplementará.

Para ilustrar el alcance de la medida, la alcaldesa ha puesto como ejemplo el caso concreto de un joven mileurista --salario que perciben muchos jóvenes, e incluso inferior en algunos casos-- que pague un alquiler de 350 euros mensuales, una cifra que se sitúa por debajo del precio medio en San Fernando, donde puede rondar los 500 euros. En una situación así, ya tendría derecho a acceder a la ayuda.

"Estamos hablando de que esos 3.000 euros suponen 250 euros al mes. Es un apoyo muy importante que permite aliviar de forma significativa la carga que supone la vivienda", ha explicado.

La ayuda se concederá cuando la persona demandante tenga 35 o menos años y el pago de la renta de alquiler o de la hipoteca suponga al menos el 35% de los ingresos netos de la unidad de convivencia, se le podrá conceder una ayuda puntual de hasta 3.000 euros. Por tanto, la diferencia entre el sueldo y el 75% alquiler de lo que se paga de alquiler, que no supera la renta mínima garantizada.

Como se ha resaltado anteriormente, en esta convocatoria también se tiene en cuenta un aspecto fundamental, ya que no es lo mismo evaluar los recursos económicos de una persona que vive sola que los de una unidad familiar o aquellos casos en los que existen personas dependientes en el hogar.

La normativa municipal contempla estas diferencias y adapta los criterios para que la ayuda sea más justa y ajustada a cada realidad. Para ello, se establecen factores correctores que incrementan el umbral económico de referencia.

En términos generales, la diferencia estimada entre los ingresos y el gasto en alquiler o hipoteca --situada en torno a los 730 euros-- se incrementará en 220 euros por cada persona adicional que conviva en la vivienda. Además, se sumarán 161,39 euros adicionales en el caso de que exista una persona con discapacidad en la unidad de convivencia.

De este modo, cuanto mayor sea la carga familiar o existan circunstancias especiales, mayor será el margen contemplado para acceder a la ayuda.

En definitiva, aquellos jóvenes con ingresos habituales que estén afrontando el pago de un alquiler o una hipoteca en condiciones normales de mercado podrán beneficiarse de esta línea de hasta 3.000 euros anuales, lo que les permitirá disponer de más recursos para el día a día y mejorar su calidad de vida.

En este sentido, la alcaldesa ha subrayado la importancia de actuar a tiempo, valorando que "ayudar a una persona a mantener su vivienda supone evitar un riesgo social de enorme magnitud".

Las personas interesadas en informarse o tramitar la solicitud de esta ayuda podrán dirigirse a la oficina de Servicios Sociales, situada en la calle Isaac Peral, 11 y 13, donde recibirán asesoramiento personalizado sobre los requisitos y la documentación necesaria para acceder a la convocatoria.