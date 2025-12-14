Los alojamientos de turismo rural de Cádiz registran en octubre 7.500 pernoctaciones y 3.000 visitantes

Archivo - Una calle de Arcos de la Frontera, en la sierra de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos de turismo rural de la provincia de Cádiz han registrado en octubre de 2025 un total de 7.575 pernoctaciones y 3.084 visitantes, lo que supone 1.382 noches más a pesar de aumentar en apenas 44 turistas respecto al mismo mes del año pasado. Esto se debe a que se ha producido un aumento en la estancia media, pasando de 2 a 2,5 noches.

Respecto a la procedencia, estos alojamientos han recibido a 1.941 turistas nacionales frente a 1.142 extranjeros, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía recogidos por Europa Press.

Comparado con octubre de 2024, se ha experimentado un descenso en visitantes nacionales, ya que entonces vinieron 2.052 personas. No obstante, la estancia media ha incrementado de 1,9 a 2,1 haciendo que también lo hagan las pernoctaciones pese a ser menos turistas. En concreto, se ha pasado de 3.383 a 4.090 noches.

En el caso del turista extranjero la situación es positiva en ambas categorías, al aumentar respecto al año anterior con 1.142 turistas y 3.485 pernoctaciones en 2025 frente a 989 visitantes y 2.809 estancias en 2024.

Por zonas turísticas, el Parque Natural Los Alcornocales ha sumado 1.784 visitantes y 5.316 pernoctaciones en octubre de este año, donde 1.135 son nacionales y 648 extranjeros. En el Parque Natural Sierra de Grazalema --que se ubica entre las provincias de Cádiz y Málaga-- ha habido 1.705 turistas y 5.018 pernoctaciones. Ambos parques se colocan en el ranking andaluz en las posiciones cuatro y cinco, respectivamente.