Andalucía Por Sí revisa sus pactos de gobierno con el PP en cuatro municipios de Cádiz tras la ruptura en Villamartín

Representantes de Andalucía Por Sí a nivel nacional antes de mantener una reunión con alcaldes y portavoces en Barbate, Conil, Paterna de Rivera y Ubrique para revisar sus pactos de gobierno con el PP en los ayuntamientos. - ANDALUCÍA POR SÍ

CÁDIZ 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La formación de Andalucía Por Sí a nivel nacional ha convocado a sus alcaldes y portavoces que mantienen pactos de gobierno con el Partido Popular en varios municipios de la provincia de Cádiz --Barbate, Conil, Ubrique y Paterna de Rivera-- para analizar la situación de los mismos después de que se produjera a finales de agosto la ruptura de la coalición en Villamartín, donde este partido ha dado por finalizado su acuerdo con el PP.

El "descontento" mostrado por los andalucistas en estas últimas semanas respecto a los acuerdos de gobierno con el Partido Popular "continua sin solución en el seno de la formación", como ha apuntado AxSí en un comunicado.

Durante el encuentro que la dirección del partido ha mantenido con los responsables de los distintos municipios afectados, se ha abordado el desarrollo de los pactos de gobierno en Barbate, Conil, Ubrique y Paterna de Rivera, donde los andalucistas observan "actitudes y decisiones que se alejan del espíritu de cooperación y del cumplimiento de los compromisos adquiridos".

La experiencia en Villamartín, donde la formación ha optado por dar por roto el acuerdo de gobierno con el PP, "refuerza aún más la línea de acción de los andalucistas", recalcando que "no se deben a nadie y que anteponen los intereses de sus municipios a cualquier otra cuestión".

Tal y como se ha indicado, Andalucía Por Sí trasladó previamente al Partido Popular provincial la decisión de dar por finalizado el acuerdo existente en Villamartín por "las tensiones crecientes en la gestión municipal" y señalándoles "la urgencia de abordar la situación". Sin embargo, ha continuado este partido, "los populares no le dieron la prioridad necesaria, lo que terminó haciendo insostenible el mantenimiento del acuerdo".

Desde Andalucía Por Sí se ha reiterado que su prioridad es "la ciudadanía y el bienestar de los pueblos donde gestionan a nivel municipal" y que no están en política "para ocupar espacios vacíos, sino para aportar soluciones desde el diálogo, la coherencia y el respeto mutuo".

Es por eso que ha solicitado a las organizaciones con las que mantenemos acuerdos en los municipios gaditanos "lealtad institucional, el cumplimiento de los pactos y que demuestren una voluntad real de cogobernanza".

Respecto a estos pactos, Andalucía Por Sí gobierna en Conil de la Frontera con cinco ediles, a los que suman los cuatro del PP y dos concejales de la agrupación de electores Siempre Conil. En Barbate, la formación andalucista gobierna junto al PP, al igual que en Paterna de Rivera. Caso contrario hay en Ubrique, donde son los populares los que gobiernan con el apoyo de los dos ediles de Andalucía Por Sí.