Por Andalucía se solidariza con los trabajadores del metal que "denuncian listas negras" en industria de Bahía de Cádiz

El candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, en una imagen de archivo. - POR ANDALUCÍA

CÁDIZ 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA) y portavoz de IU Andalucía, Ernesto Alba, ha querido trasladar este viernes la "solidaridad" y el "apoyo" de la coalición Por Andalucía "con Jesús y Manuel, los dos trabajadores del metal que están denunciando la existencia de listas negras en la industria de la Bahía de Cádiz y la precariedad en el propio sector".

Así lo ha manifestado el también candidato de Por Andalucía a las elecciones andaluzas del 17 de mayo por la provincia de Málaga en un audio remitido a los medios de comunicación, y al hilo del caso de estos dos trabajadores que se han subido a una grúa de las instalaciones de Navantia en San Fernando (Cádiz) en señal de protesta al no ser contratados, argumentando que existen "listas negras" en el sector del metal y no los contratan tras ser despedidos en 2020 por "represión sindical" al ser de la Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz (CTM).

"Desde Por Andalucía entendemos que el Ministerio de Hacienda, la SEPI y Navantia deben ser parte de la solución", ha manifestado Ernesto Alba antes de agregar que "la mejor manera de garantizar que no hay precariedad en el sector naval es revertir las subcontratas y recuperar la contratación en Navantia, asegurando que no se veta a nadie y que la entrada de trabajadores es por mérito y capacidad".

El candidato de Por Andalucía y dirigente del PCA ha aseverado que "la precariedad es una realidad en todos los sectores profesionales, especialmente en la subcontratación de servicios", y "negarla es negar lo evidente".

"No se puede hacer el juego a la patronal", ha abundado Ernesto Alba, quien también ha defendido que "desde lo público se tiene una responsabilidad", que, en este caso, "recae en recuperar la carga de trabajo con plantilla propia", desde la premisa de que "la externalización sólo beneficia a las empresas, y está demostrado que perjudica a los trabajadores", según ha zanjado el candidato de Por Andalucía.