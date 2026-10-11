Antonio Velázquez protagoniza la quinta Exaltación a Nuestra Señora del Rosario en El Puerto (Cádiz)

Exaltación a Nuestra Señora del Rosario en el Puerto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcalde de Relaciones con la Ciudadanía del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), Javier Bello, ha acompañado, el pasado sábado, 10 de octubre, a la Real, Sacramental y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos y San Francisco de Asís en la quinta Exaltación a Nuestra Señora del Rosario, protagonizada por Antonio Velázquez.

Según una nota remitida por la Administración local, el edil ha felicitado al exaltador y a la Hermandad, cuyo Hermano Mayor es Alejandro Fernández, por la organización de los actos dedicados a la Virgen, que han incluido, entre otros, la presentación del cartel 'Octubre, mes del Rosario', obra de Iván Aragón, o esta exaltación, que acogió la iglesia del convento de las Reverendas Madres Concepcionistas Franciscanas.

La presentación del pregonero ha corrido a cargo de Jesús Andrades, quien ha abundado en sus "fuertes vínculos" con la Hermandad de Velázquez, pues fue miembro fundador de la primera cuadrilla de Hermanos Costaleros y costalero de la misma, Hermano Mayor de 1984 a 1987 y capataz del Paso de Palio de María Santísima del Rosario en Sus Misterios Dolorosos desde 1982 hasta 1994, así como su "gran labor" como profesor del Colegio La Salle, del que él mismo fue alumno.

Por su parte, Velázquez ha ahondado en los cinco misterios dolorosos del Santo Rosario, además, ha elegido, de entre los "piropos" que se dedican a la Virgen, el de "consolador de los afligidos", para concluir su intervención confesando que en la Virgen del Rosario tiene "guardada toda mi esperanza".

Seguidamente, el Hermano Mayor tomó la palabra para recordar que el pasado Lunes Santo, "el mejor en los siete años que llevo en el cargo", fue cuando "se animó a proponer a Antonio Velázquez para que realizara esta exaltación", un acto "que se ha convertido, sin pretenderlo, en un reconocimiento hacia su persona", ha destacado Fernández.

En contexto, la Exaltación ha tenido lugar tras el triduo que, durante los días 7, 8 y 9 de octubre, ha acogido la iglesia conventual de las Concepcionistas Franciscanas en honor a María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos, correspondiendo la predicación a Jesús Bernardo Lozano.

Es esta línea, el domingo, 11 de octubre, se ha celebrado una eucaristía y, a su término, ha tenido lugar el Rezo del Ángelus, comenzando posteriormente el Devoto Besamanos a la Virgen. "El Puerto avanza con la actividad de sus hermandades", ha concluido el teniente de alcalde.