Aparece una tortuga laúd de dos metros muerta en una playa de La Línea de la Concepción (Cádiz)

Ejemplar de tortuga laúd aparecida muerta en el litoral de La Línea de la Concepción (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha informado de la aparición de una tortuga laúd muerta, de unos dos metros de envergadura, en una playa del litoral de levante, en la zona de Torrenueva, donde operarios de la Delegación de Playas han retirado el ejemplar.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que se ha notificado el suceso al Centro de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz (Cegma), con sede en Algeciras, que ha asumido la recogida de muestras para determinar las causas de la muerte de este espécimen.

La presencia de este tipo de especies en el Mediterráneo es "esporádica", como ha indicado el consistorio linense, añadiendo que proceden de los océanos Atlántico e Índico hasta adentrarse en el Estrecho de Gibraltar o por el mar Rojo a través del Canal de Suez. Se trata, por tanto, de tortugas "altamente migratorias" que pueden desplazarse varios miles de kilómetros.

Además, se ha destacado que el Centro de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz es "un referente nacional" en la recuperación de tortugas marinas y el estudio de las causas de mortalidad de mamíferos marinos.

Según datos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en lo que va de 2025 se atendieron a 19 ejemplares, que se suman a las 334 tortugas marinas que pasaron por sus instalaciones desde la puesta en funcionamiento del centro en 2009, con un porcentaje de éxito en su recuperación que supera el 75 por ciento.