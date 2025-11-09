Los apartamentos turísticos de Cádiz reciben 3.000 visitantes menos en septiembre respecto a 2024

CÁDIZ 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos de la provincia de Cádiz han experimentado en septiembre de 2025 un descenso de visitantes respecto al mismo mes del año anterior, al acoger a casi 3.000 turistas menos. A pesar de esto, las pernoctaciones han aumentado levemente en casi 1.000 noches más debido a que la estancia media ha sido algo mayor este año, pasando de 3,2 a 3,5.

Según datos provisionales Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, en 2024 esta forma de hospedaje registró 33.411 visitantes y 106.550 pernoctaciones, mientras que en septiembre de este año se ha pasado a tener 30.489 turistas y 107.580 noches.

De esta manera, la provincia se ha quedado en el ecuador de la lista andaluza, en la cuarta posición por detrás de Málaga, Sevilla y Granada.

En cuanto a la procedencia de los turistas, 21.373 eran nacionales, que con una estancia media de 3,7, realizaron un total de 78.318 pernoctaciones. El resto, 9.116, eran turistas extranjeros, que produjeron 29.262 estancias, a una media de 3,2. A este respecto, cabe apuntar que Cádiz es la tercera provincia en recibir a más turistas nacionales en este tipo de alojamientos.

Por zonas turísticas de Andalucía, la Costa de la Luz de Cádiz tuvo en septiembre a 26.773 turistas en sus apartamentos, con 92.905 pernoctaciones, siendo 18.995 nacionales y 7.778 extranjeros. En este caso, la Costa de la Luz pasa al segundo lugar a nivel andaluz, superada únicamente por la Costa del Sol de Málaga.

Teniendo en cuenta los datos por puntos turísticos andaluces, Barbate es la única localidad de la provincia de Cádiz cuyos apartamentos turísticos aparecen reflejados en la lista general de septiembre. Lo hace con 4.718 turistas y 20.331 pernoctaciones, lo que supone una estancia media de 4,3, por encima de la media de la provincia gaditana.