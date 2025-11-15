Aprobada una modificación de crédito para avanzar en vivienda pública en El Puerto de Santa María (Cádiz)

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) llevará este lunes, 17 de noviembre, a un Pleno Extraordinario la aprobación de una "modificación presupuestaria histórica", propuesta por el equipo de Gobierno de Germán Beardo, destinada a "más vivienda pública, saneamiento completo del sector público municipal y nuevos aparcamientos en el centro urbano".

Según ha detallado el Consistorio local, tras la eliminación total de la deuda del Ayuntamiento, el Gobierno local da ahora "un paso más" con el saneamiento del conjunto del sector público municipal mediante la cancelación definitiva de la deuda histórica de las empresas de Suvipuerto (2.562.136,81 euros) y El Puerto Global (209.175,99 euros).

Por su parte, el alcalde de la localidad, Germán Beardo, ha destacado que, tras conseguir la deuda cero para el Ayuntamiento, este nuevo paquete de actuaciones representan "una muestra más" del compromiso del equipo de Gobierno "con la vivienda asequible, la revitalización del centro histórico, la modernización de la gestión pública, la mejora de los servicios y, en definitiva, de la calidad de vida de los portuenses".

Tal y como ha emitido la Administración local, con esta operación, todas las entidades municipales quedarán "completamente saneadas, reforzando su estabilidad, eficiencia y capacidad de gestión, y garantizando su funcionamiento con normalidad y transparencia". De esta forma, la creación de vivienda asequible se erige como "uno de los pilares de la modificación presupuestaria" para seguir ampliando la oferta de Vivienda de Protección Oficial dentro del Plan Municipal de Vivienda.

De esta forma, Suvipuerto tiene actualmente en marcha 75 nuevas viviendas destinadas a venta o alquiler asequible en Jardín de Cano, con 52 viviendas; calle Cielos 25, con catorce viviendas y calle San Juan 15, con nueve viviendas. Así, estas actuaciones contribuyen a "facilitar el acceso a un hogar digno" para las familias portuenses y favorecer la revitalización del Casco Histórico, "impulsando la repoblación de barrios emblemáticos".

Por otra parte, la modificación de crédito también permitirá "poner en marcha nuevos aparcamientos en zonas estratégicas" como Bajamar y la futura Plaza de la Pescadería, unas dotaciones que aliviarán "la presión de estacionamiento, mejorarán la movilidad y favorecerán la actividad comercial y turística en el centro".

Asimismo, la modificación presupuestaria, que asciende en su conjunto a 45.862.060 euros, se tramita mediante el Expediente de Modificación de Créditos nº6 del Presupuesto General 2025, prorrogado de 2024, bajo la modalidad de Crédito Extraordinario y Suplemento de Créditos.

Según ha afirmado el Consistorio local, la actuación es posible gracias a la "buena gestión" de las cuentas municipales, que permite afrontar inversiones estratégicas "sin comprometer la estabilidad financiera ni recurrir al endeudamiento". Por ello, el alcalde ha considerado que el municipio "sigue creciendo" con proyectos que "combinan calidad, sostenibilidad y compromiso social, impulsando un modelo de ciudad equilibrada donde haya espacio para todos".