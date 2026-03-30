'El Ardero' de Barbate protagoniza el cupón de la ONCE del Domingo de Resurrección por el centenario de la hermandad

Revelación del cupón de la ONCE conmemorativo por el centenario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 'El Ardero', María Santísima de los Dolores y San Juan Evangelista de Barbate. - AYUNTAMIENTO DE BARBATE

BARBATE (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 'El Ardero', María Santísima de los Dolores y San Juan Evangelista de Barbate (Cádiz) será la protagonista de un cupón de la ONCE en conmemoración del Centenario de la cofradía. Un total de 5,5 millones de cupones llevarán la imagen del Ardero en el sorteo del próximo Domingo de Resurrección, 5 de abril.

La presentación del cupón ha tenido lugar este lunes en el salón de plenos del Ayuntamiento del municipio, con la participación del alcalde, Miguel Molina; la delegada de Cultura, Ana Valencia, y la directora de la ONCE en Chiclana y la comarca de La Janda, Violeta Saúca. También han estado presentes la hermana mayor y el tesorero de la Hermandad del Ardero, Alicia Domínguez y Antonio González, quienes han acompañado en el acto la revelación del cupón conmemorativo, según ha detallado el Consistorio en un comunicado.

El tesorero de la Hermandad ha mostrado su agradecimiento a la ONCE mostrando su deseo y el de todos los hermanos del Nazareno en que "este cupón siga repartiendo tanta ilusión y ayudando a tantas personas como nuestro Ardero".

Asimismo, durante la presentación, Saúca ha destacado el valor simbólico y social de esta hermandad centenaria, subrayando que "'El Ardero' toca el corazón de todos los barbateños" y poniendo en valor "cien años de fe, tradición y compromiso con Barbate".

Por su parte, el alcalde de Barbate ha agradecido a la ONCE "este reconocimiento tan especial a una de las señas de identidad del pueblo", resaltando que "'El Ardero' forma parte de la historia, la tradición y el sentimiento cofrade de Barbate".

Asimismo, Molina ha señalado que la difusión de este cupón a nivel nacional supone "una oportunidad única para dar a conocer nuestra Semana Santa y el patrimonio cultural y religioso del municipio", al tiempo que ha felicitado a la Hermandad por sus cien años de trayectoria y compromiso con el municipio.

Al finalizar el acto, la Hermandad ha hecho entrega a Saúca de la Medalla Conmemorativa de la Hermandad, un detalle que la directora de la ONCE de La Janda ha agradecido. Con esta iniciativa, la ONCE se suma a la conmemoración de una efeméride, llevando la imagen de 'El Ardero' a todo el país.