Arranca el plazo de solicitudes para el programa 'Cádiz 2030. Empresas con futuro sostenible'

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha informado del comienzo del plazo de solicitudes del programa 'Cádiz 2030. Empresas con futuro sostenible'. Este programa se encuentra en el marco del proyecto 'Agenda Cádiz 2030, Te Llega!!, gestionado por el Ifef y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Según ha informado el Consistorio en una nota, está dirigido específicamente al tejido empresarial de la ciudad, reconociendo el papel clave de las empresas como agentes de cambio en ámbitos como la transición ecológica, la innovación económica y la mejora de la calidad de vida urbana.

El programa ofrece un itinerario práctico de aproximación a la Agenda Cádiz 2030, destacando los beneficios asociados a su integración, tales como el refuerzo de la visibilidad y posicionamiento empresarial, la generación de nuevas oportunidades de colaboración, la mejora de la competitividad y la definición de una hoja de ruta clara para la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la estrategia corporativa.

Se trata de una iniciativa municipal orientada a promover la comprensión, difusión y aplicación de la Agenda Cádiz 2030 mediante el desarrollo de acciones de sensibilización, capacitación y divulgación dirigidas al conjunto de la sociedad local.