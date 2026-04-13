El Hospital de Jerez anima a madres y padres a leer a sus bebés en la UCI Neonatal

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Neonatales del Hospital Universitario de Jerez del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, ha puesto en marcha la iniciativa 'Leer también es cuidar', un proyecto que fomenta la lectura en voz alta a bebés prematuros como herramienta para fortalecer el vínculo afectivo y contribuir a la humanización de la asistencia sanitaria.

Según ha explicado en una nota, esta actuación se enmarca en las líneas estratégicas del Plan de Humanización del Área y persigue implicar a las familias en el cuidado de sus hijos desde los primeros días de vida.

En este sentido, ha indicado que la voz de madres y padres, incluso en entornos altamente tecnificados, constituye un elemento clave no solo para el consuelo emocional del recién nacido, sino también para estimular su desarrollo cerebral y favorecer la adquisición temprana del lenguaje.

Así, para facilitar esta práctica, se han habilitado en la entrada de la unidad varios soportes con libros adaptados, a disposición de las familias, que pueden dedicar un tiempo a la lectura mientras acompañan y cuidan de sus bebés. Esta acción permite integrar un gesto cotidiano y cercano dentro del proceso asistencial, reforzando la presencia y el papel activo de los progenitores.

Incluso en el entorno de la incubadora, la lectura en voz alta se convierte en una intervención sencilla pero de gran impacto, en la que cada palabra y cada historia contribuyen al bienestar del neonato y a la creación de un vínculo temprano sólido.

Finalmente, la Junta ha señalado que con esta iniciativa el Hospital de Jerez continúa avanzando en la incorporación de prácticas centradas en la humanización, apostando por cuidados que atienden no solo a las necesidades clínicas, sino también emocionales y relacionales de pacientes y familias, en línea con experiencias previas desarrolladas en el centro.