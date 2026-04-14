El IAPH confirma que el pecio Delta I hallado en el Puerto de Cádiz responde a un barco de navegación oceánica

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, visitando los restos del pecio Delta 1 hallado en el Puerto de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, ha aportado nuevos datos sobre la construcción de Delta I, el pecio arqueológico del siglo XVII hallado en el Puerto de Cádiz en 2011 durante las obras de construcción de una nueva terminal de contenedores, señalando que responde a un barco de navegación oceánica.

En una nota, la Junta ha recordado que el pecio fue extraído del agua para su análisis arqueológico en 2024 y devuelto al mar el pasado año, en las inmediaciones de la Punta de San Felipe.

Asimismo, ha señalado que los avances en la investigación desarrollada por el Centro de Arqueología Subacuática (CAS), la unidad del IAPH especializada en patrimonio sumergido, confirman de forma fehaciente que su sistema de construcción fue "atlántica" y respondía para la navegación oceánica. La embarcación es sólida en su estructura, pensada para soportar largas travesías, grandes cargas y condiciones de mar exigentes, han apuntado.

Por su parte, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha indicado que "la investigación aplicada en patrimonio subacuático, utilizando las metodologías y técnicas científicas más avanzadas, ofrece resultados que permiten avanzar en el conocimiento del pasado, además de garantizar su conservación, accesibilidad y valorización".

Para la consejera de Cultura, "la investigación del pecio Delta I está resultando de enorme valor para categorizar las etapas constructivas de las embarcaciones atlánticas, sus técnicas y materiales, así como para acercarse a la vida cotidiana que se desarrollaba a bordo durante las navegaciones a ultramar, ofreciendo una perspectiva integral de este momento fundamental de la historia andaluza".

También se ha reconstruido en detalle cómo fue elaborado el barco, que empezó a levantarse a partir de la quilla, la pieza principal sobre la que se organizaba toda la estructura, y a continuación se colocaron las cuadernas maestras, formadas por varias piezas de madera que daban forma y solidez al casco.

Posteriormente, según ha explicado la Junta, se fue añadiendo el resto de elementos estructurales, que se sujetaban de manera provisional mientras el armazón del barco iba tomando forma, y a continuación se colocó la primera tabla del forro exterior, concebida para facilitar el desagüe en la parte baja de la embarcación. Con posterioridad se dispuso el revestimiento interior del navío, fijado inicialmente con clavos de hierro, y finalmente se procedió a colocar el resto del forro exterior del casco, que se ensambló desde fuera mediante cabillas de madera y pernos de hierro.

Según ha explicado la Junta, numerosas marcas localizadas en las piezas de madera han sido interpretadas como marcas de maestros carpinteros en un contexto de trabajo especializado, desarrollado en un astillero y se relacionan con señales utilizadas para el control técnico de las piezas y organizar el proceso de fabricación. Su presencia humaniza, en cierto modo, la construcción del barco, pues permite entrever la mano de los carpinteros de ribera y la dimensión práctica de un saber altamente cualificado, ha añadido en este sentido.

Además, ha indicado que nuevos datos arrojan información sobre la vida a bordo, y ha apuntado que especialmente el hallazgo de semillas de frutos perecederos --como melón, sandía y uva-- resulta revelador porque aporta indicios concretos de la dieta de la tripulación y demuestra que hubo un tiempo de espera o estancia en el puerto --con abastecimiento de productos frescos desde la ciudad-- antes del hundimiento.

La Junta ha indicado que aunque los estudios y análisis del pecio aún siguen abiertos, ya se puede avanzar el descubrimiento de estopa de origen animal y vegetal, a modo de sellado entre las juntas y uniones de las maderas, con el fin de impermeabilizar partes de la embarcación y asegurar la estanqueidad del barco.

La investigación sobre Delta I continúa abierta y sigue poniendo en valor este pecio arqueológico de Cádiz como una fuente excepcional para el conocimiento del pasado marítimo y subacuático.

Finalmente, ha recordado que los restos del buque fueron devueltos al fondo marino mediante una operación técnica de éxito, gracias a la colaboración entre la Consejería de Cultura y Deporte y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Previamente, en una carpa ubicada en el muelle 5 de Navantia durante diez meses, el Centro de Arqueología Subacuática llevó a cabo el desmontaje y una rigurosa documentación de las 400 piezas del navío que fue calificada "de alta precisión".