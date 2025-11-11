Arrancan las obras de urbanización de Las Marías en El Puerto (Cádiz), que acogerá más de 800 nuevas viviendas

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, en el acto de colocación este martes de la primera piedra de la urbanización del sector Las Marías. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha colocado este martes la primera piedra de la urbanización del sector Las Marías, un acto simbólico que marca el inicio de las obras de uno de los desarrollos residenciales "más ambiciosos" de la ciudad "en las últimas décadas", al acoger la construcción de más de 800 nuevas viviendas.

Acompañado por la teniente de alcalde de Ordenación y Planificación Urbana, Danuxia Enciso, la teniente de alcalde de Desarrollo Urbano, Leonor Caballero, y los promotores del proyecto, el primer edil ha subrayado que Las Marías representa "el mayor avance en materia de vivienda de los últimos 15 años en El Puerto".

Según ha expresado, "consolida la expansión lógica, ordenada y sostenible del casco urbano hacia una zona de gran proyección, muy próxima al centro y con excelentes comunicaciones".

El proyecto, que se desarrolla sobre una superficie superior a 153.000 metros cuadrados, contempla la construcción de más de 800 viviendas, de las cuales 314 serán de Protección Oficial (VPO). Además, el planeamiento incluye una edificabilidad total de 87.438 m2, con un 90% de viviendas plurifamiliares en manzana cerrada y un 10% de viviendas unifamiliares, para fomentar un modelo urbano equilibrado.

El alcalde ha resaltado que El Puerto "crece con sentido", planificando una ciudad que "combina oportunidades de vivienda, sostenibilidad y calidad de vida, con amplios espacios públicos, zonas verdes y dotaciones sociales que responden a las necesidades de las familias portuenses".

El planeamiento del sector Las Marías contempla además la cesión al Ayuntamiento de casi 23.000 metros cuadrados de zonas verdes, 10.000 metros cuadrados para futuros equipamientos docentes, 5.000 metros cuadrados para instalaciones deportivas y cerca de 2.000 metros cuadrados para usos sociales, configurando un desarrollo urbano con clara vocación de servicio a la ciudadanía.

En total, el Ayuntamiento recibirá en cesión más de 83.000 metros cuadrados de suelo público.

Además, el proyecto incorpora la cesión al Patrimonio Municipal del Suelo del 10% del aprovechamiento medio del ámbito, lo que se traduce en parcelas totalmente urbanizadas y libres de cargas, con una edificabilidad superior a 16.000 metros cuadrados, donde se podrán construir 218 nuevas viviendas de Protección Oficial (VPO), reforzando así la apuesta municipal por garantizar el acceso a la vivienda asequible y de calidad.

El conjunto se completa con otras parcelas municipales que permitirán levantar 96 VPO más, alcanzando un total de 314 viviendas protegidas en este nuevo barrio.

El desarrollo de Las Marías supondrá una inversión global estimada en más de 200 millones de euros, generando "un importante impacto económico y social". En palabras de Beardo, "este proyecto no solo amplía la oferta de vivienda, sino que impulsa la creación de empleo y la atracción de inversión privada, reforzando la confianza de promotores y empresas en el futuro de nuestra ciudad".

Las obras de urbanización, que tendrán un coste aproximado de unos 12 millones de euros, se prolongarán durante dos años y comprenden la ejecución integral de las infraestructuras básicas de abastecimiento, alcantarillado, energía, alumbrado, pavimentación y conexión con las redes existentes.

Avanzarán de forma simultánea a las primeras promociones residenciales, entre las que destacan las de Fainsur, con 50 viviendas, y Seinsa, con 70 viviendas de renta libre en sus primeras fases, que tienen previsto su inicio en enero de 2026.

El sector Las Marías, colindante con La Angelita Alta y próximo al recinto ferial, se configura como un nuevo enclave urbano de referencia donde la vivienda, los servicios públicos y los espacios verdes se combinan para dar forma a un entorno "moderno, accesible y sostenible".

Más del 57% del suelo se destinará a sistemas públicos y dotacionales, frente al 43% dedicado a uso residencial, terciario y de servicios, lo que "garantiza una alta calidad urbana y medioambiental".

El alcalde ha añadido que la colaboración público-privada "es la clave para seguir avanzando en el crecimiento ordenado de El Puerto, generando riqueza, empleo y bienestar para las familias portuenses y apostando por una ciudad que crece con planificación, equilibrio y oportunidades".