Un artista hace una cruz de más de cuatro metros con restos de pateras en la playa de Los Caños

Actualizado 24/01/2019 13:29:34 CET

BARBATE (CÁDIZ), 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

'La cruz de Trafalgar' (Hope and Pain 10) es el título de la obra que el artista Marc Montijano ha realizado en la orilla del mar, a los pies de una duna del Cabo de Trafalgar, en una playa de Los Caños de Meca, en el término municipal de Barbate (Cádiz). La cruz ha sido realizada con madera proveniente de restos de pateras naufragadas devueltos por el océano Atlántico.

Según ha explicado en una nota, el artista ha construido una pieza con la que intenta hacer visible la problemática de las migraciones forzadas construyendo una cruz en forma de aspa de más de cuatro metros, realizada en la tarde del 22 de enero en la playa del cabo de Trafalgar.

Se trata de una pieza a medio camino entre escultura, instalación y acción elaborada con los elementos encontrados en ese mismo lugar. Una obra de naturaleza efímera, que pronto desaparecerá entre las dunas, ha indicado.

"No he querido emplear ningún elemento nuevo a esta pieza, para no contaminar el entorno ni tampoco tergiversar su discurso", ha explicado el artista, que ha añadido que "las maderas rotas de una patera, arrastradas por el mar hasta la orilla tras un naufragio junto a restos de ropa y calzado, en una playa donde han aparecido más de una veintena de cadáveres en los últimos meses, creo que hablan por sí mismas".

En este sentido, ha señalado que sólo ha incorporado una cuerda de cáñamo de las que empleó en alguna de sus performances "a modo de sutil firma". Esta en concreto, ha sido utilizada previamente en el Museo Provincial de Jaén, en el Centre Pompidou y en el CAC Málaga.

La cruz la ha dejado al lado de la misma duna donde estaban las maderas, ha indicado el artista, que ha explicado que en este proyecto ha procurado afrontar cada pieza con el máximo respeto. "No es un trabajo artístico más, es algo muy diferente, un testigo doloroso de una situación, un recordatorio de la esperanza y del dolor que acompaña estas duras migraciones", ha añadido.

Para ello el artista Marc Montijano se ha trasladado durante varios meses a esta zona costera de Cádiz y desde noviembre de 2018 está recabando sensaciones y elementos con el objetivo de dar visibilidad a esta problemática con una serie de obras, dentro de un proyecto que lleva por título 'Welcome to Paradise', con el que realizará varias instalaciones en diferentes ciudades europeas.

Se trata de un trabajo de largo recorrido fruto de una vivencia, una inmersión a lo largo del tiempo, madurado y repensado para poder transmitir y visibilizar esta grave situación.

Marc Montijano es un artista visual y performer. Doctor en Historia del Arte por la UMA, la estética turbadora y el fuerte peso mediático de su trabajo esconde un universo reflexivo y fecundo, con una gran base teórica y un fuerte trasfondo espiritual.