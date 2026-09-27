La astronauta Sara García Alonso abrirá el Blue Zone Forum InnovAzul 2026

Archivo - La astronauta Sara García Alonso - ZONA FRANCA DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 27 Sep. (EUROPA PRESS) - La astronauta e investigadora Sara García Alonso será la encargada de pronunciar la conferencia inaugural de Blue Zone Forum InnovAzul 2026, que se celebrará en Cádiz del 28 al 30 de octubre bajo el lema 'Proyectando en azul', organizado conjuntamente por la Zona Franca de Cádiz y la universidad.

García Alonso se convierte así en la primera gran ponente anunciada para una edición que reunirá en la capital gaditana a empresas, emprendedores, investigadores, instituciones, estudiantes y expertos para abordar los principales retos y oportunidades de la Economía Azul desde la innovación, el conocimiento, la sostenibilidad y el emprendimiento, según se recoge en una nota.

Sara García Alonso es la primera mujer española seleccionada como astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA). Bióloga molecular e investigadora especializada en cáncer y medicina de precisión, es doctora en Biología Molecular por la Universidad de León y ha desarrollado parte de su carrera científica en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Actualmente lidera un grupo de investigación orientado al desarrollo de nuevos fármacos contra el cáncer de pulmón y páncreas.

En 2022 fue seleccionada por la ESA dentro de la nueva promoción de astronautas europeos, lo que la ha convertido en una de las figuras españolas más reconocidas vinculadas al espacio, la ciencia y la innovación. Compagina además su labor investigadora con una destacada actividad divulgativa.

La elección de Sara García Alonso refleja la apuesta de sus organizadores por el conocimiento, la innovación y el talento como motores para afrontar los grandes desafíos de futuro. Su trayectoria representa la capacidad de la ciencia para traspasar fronteras y conectar disciplinas, y también para despertar vocaciones e inspirar a las nuevas generaciones.

Este es, precisamente, uno de los objetivos de un foro que quiere acercar especialmente a los jóvenes las oportunidades profesionales, científicas y empresariales que están surgiendo.

Con su presencia, Sara García Alonso toma el testigo de los grandes nombres que han protagonizado las conferencias inaugurales del Blue Zone Forum desde su nacimiento.

La cineasta, exploradora y activista medioambiental Céline Cousteau abrió la primera edición del encuentro; Odile Rodríguez de la Fuente, divulgadora y defensora del medio ambiente, fue la encargada de inaugurar la siguiente edición; y Gunter Pauli, emprendedor y referente internacional vinculado al concepto de Economía Azul, protagonizó la apertura de la edición de 2025.

La incorporación de García Alonso mantiene así la vocación del foro por abrir cada edición con perfiles de proyección internacional procedentes de ámbitos como la ciencia, la sostenibilidad, la innovación y la divulgación.

Su conferencia dará paso a un programa que durante tres jornadas combinará ponencias, coloquios, talleres, encuentros profesionales, experiencias inmersivas, espacios de networking y zonas de exposición.

Entre sus contenidos estarán los océanos como garantía de vida, la tecnología, la Inteligencia Artificial y la ciberseguridad, el turismo costero sostenible, la acuicultura, la innovación y la descarbonización del transporte marítimo.

Blue Zone Forum InnovAzul 2026 será la segunda edición del formato conjunto organizado por la Zona Franca de Cádiz y la Universidad de Cádiz y tendrá este año una especial dimensión internacional, al coincidir en la ciudad con la XXIX Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica, que comienza el 26 de octubre.

El encuentro incorporará también una Feria de Empleo de Economía Azul, concebida para conectar talento y empresas, y una nueva edición del Foro Blue Woman, centrado en el impacto del liderazgo femenino en los sectores vinculados al mar.

Blue Zone Forum InnovAzul busca convertir Cádiz durante tres días en un espacio de conexión entre ciencia, empresa, innovación y emprendimiento, favoreciendo la transferencia de conocimiento, la generación de nuevas oportunidades profesionales y empresariales y la proyección internacional del ecosistema de Economía Azul desarrollado en la provincia.

Las inscripciones para participar en Blue Zone Forum InnovAzul 2026 permanecen abiertas a través de la web oficial del encuentro https://www.proyectandoenazul.es/.

El Blue Zone Forum InnovAzul 2026 se enmarca en el proyecto ZF Blue Core-Vivero de Empresas 4.0, financiado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España Feder 2021-2027, a través de la Fundación Incyde.