AxSí dice que el cierre de Airbus "demuestra que el Gobierno se limitó a engañar y a dar titulares vacíos"

PUERTO REAL (CÁDIZ), 20 May. (EUROPA PRESS) -

Andalucía por Sí (AxSí) ha manifestado que tras varias semanas de "lucha y de reivindicaciones laborales y sindicales" por la planta de Airbus en Puerto Real (Cádiz) "los malos presagios se han cumplido". En este sentido, ha añadido que el posible cierre "demuestra que el Gobierno se limitó a engañar y a dar titulares vacíos".

"No entendemos como al Gobierno, que presume de ser progresista, de izquierdas y obrero, no se le cae la cara de vergüenza al descubrirse que solo se han dedicado a dar titulares vacíos para acallar a los trabajadores y no han sido capaces de mediar con la multinacional para exigir el cumplimiento de los acuerdos laborales y la responsabilidad con el tejido productivo de una provincia que siempre ha facilitado su desarrollo empresarial", ha explicado en una nota María José Jiménez, coordinadora territorial de AxSí.

Asimismo, ha afirmado que trasladar al personal puertorrealeño a la planta de El Puerto de Santa María "esconde un nuevo engaño porque se trata de una planta que ni quiera es oficial Airbus, sino que basa su relación filial con la matriz de Airbus a través de una vinculación de terceros".

"Si los trabajadores no son productivos en Puerto Real tampoco lo serán en El Puerto", ha manifestado Jiménez, que ha añadido que "todo este conflicto está basándose en ideas inventadas y falacias porque Puerto Real da beneficios a la empresa, tiene un alto nivel de cualificación y tecnificación, y es muy productiva".

Asimismo, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se preocupa y acude a Getafe para aplaudir allí los actos promocionales y de marketing de la empresa pero no va a ser capaz de venir a Puerto Real a dar la cara y comprometerse con los trabajadores y las familias que se quedan en la estacada".

"Este es el claro ejemplo de un Gobierno que no se preocupa por los trabajadores, de un partido que hace años debería haber eliminado de sus siglas la O de obrero, y de unas instituciones que nunca están en Cádiz cuando se les necesita", ha finalizado la coordinadora territorial de AxSí.