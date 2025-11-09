El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) asegura que el municipio contará con un alumbrado navideño "extraordinario"

Archivo - El alcalde de Algeciras en la inauguración del alumbrado navideño de 2023. - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), Juana Cid, ha garantizado que el municipio contará un año más con alumbrado extraordinario navideño "como no puede ser de otra manera".

La edil ha explicado en una nota de prensa que "para cualquier paso que damos hay que cumplir escrupulosamente la ley. Los procesos administrativos en materia de contratación de servicios son largos, y el del alumbrado navideño no escapa a esta situación". La teniente de alcalde ha indicado que ya existe una propuesta de adjudicación a la empresa cordobesa Iluminaciones Ximenez, que ha instalado en los últimos años este alumbrado extraordinario tanto en el centro de la ciudad como en las distintas barriadas.

Actualmente, el Ayuntamiento asegura que este proceso se encuentra en el periodo de alegaciones que marca la legislación vigente, y que finalizará el viernes 21 de este mes. Indican que hasta que no se cumpla este plazo no puede ser formalizado el contrato, por lo que se espera que a partir de esa fecha, y cumpliendo con todos los preceptos legales, comience el montaje del alumbrado.

"El alumbrado extraordinario navideño de Algeciras se ha convertido en los últimos años en un elemento de atracción de visitantes llegados desde distintos puntos de nuestra geografía, y así será también en este 2025 y principio de 2026.Hablamos de unos elementos que no solo hacen las delicias de grandes y pequeños, sino que también representan un estímulo y un incentivo para el centro comercial abierto de la ciudad", ha recalcado la teniente de alcalde.

"Esperamos que los trabajos de instalación de los distintos elementos que componen el alumbrado extraordinario comiencen cuanto antes, y que Algeciras, los algecireños y quienes nos visiten puedan disfrutar plenamente de la Navidad Especial", ha finalizado Cid.