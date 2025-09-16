Ayuntamiento de Arcos (Cádiz) desestima la implantación de una planta de biogás por "el rechazo social" de la ciudad

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Alcalde de Arcos de la Frontera (Cádiz), Miguel Rodríguez, acompañado por el delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento, Salvador Valle, ha anunciado que se ha desestimado el proyecto de implantación de la planta de biogás proyectada por la empresa Verdalia en la ubicación planteada dentro del término municipal debido al "rechazo social" que había generado entre la ciudadanía.

En rueda de prensa, el alcalde ha aclarado que se le ha trasladado a la empresa a que "se interesen por otros espacios" donde pueda llevar a cabo la implantación de la misma, teniendo en cuenta que Arcos "es un municipio muy extenso".

"Nosotros, y que quede muy claro, no estamos en contra de ninguna actuación empresarial y, por supuesto, estamos a favor de las energías renovables", ha manifestado Miguel Rodríguez, quien ha argumentado que aboga por implantar este tipo de plantas "en espacios que afecten lo menos posible a los núcleos de población que pueda haber cerca de la misma".

El delegado de Urbanismo ha recordado que la autorización medioambiental "corresponde a la Junta de Andalucía", pero que a nivel municipal este tipo de proyectos deben tramitar un Proyecto de Actuación al estar previstos en suelo rústico y que para su aprobación "es requisito indispensable que se acredite un interés social o público".

En este sentido, se ha tenido en cuenta "el rechazo social evidente" expresado por "vecinos, asociaciones y la plataforma ciudadana contraria a la planta", concluyendo por tanto que "no se cumplen las condiciones necesarias para su autorización".

De esta manera, se ha argumentado que este rechazo social ha sido "el fundamento jurídico principal" que ha motivado la inadmisión a trámite del proyecto en Junta de Gobierno Local, que ha aprobado por unanimidad la no aceptación del trámite municipal para la implantación de esta planta de biogás.

El alcalde de Arcos ha subrayado que el equipo de Gobierno "cumple con la palabra dada a los vecinos" al rechazar la tramitación del Proyecto de Actuación para esta planta "en la ubicación planteada".

"Arcos está abierto a la inversión y a las energías renovables, pero siempre garantizando la convivencia y el bienestar de la ciudadanía", ha aseverado.