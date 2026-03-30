El Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) acondiciona la playa de Palmones tras varias semanas de trabajo

Playa de Palmones. - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) ha señalado que la playa de Palmones ya se encuentra "limpia, acondicionada y preparada" para recibir a vecinos y visitantes durante esta próxima Semana Santa, tras los trabajos realizados en las últimas semanas después de los temporales.

En una nota, el concejal de Playas, José Antonio Gómez, ha destacado que "se ha realizado un importante trabajo de limpieza, retirada de restos arrastrados por los temporales y acondicionamiento de la playa para que esté en perfectas condiciones de cara a la Semana Santa, una de las primeras fechas del año en las que aumenta la afluencia de personas".

Los trabajos han consistido principalmente en la retirada de cañas, restos vegetales y residuos acumulados en la arena tras los últimos temporales, además de la instalación de papeleras, según ha explicado.

Estos trabajos forman parte del mantenimiento habitual del litoral barreño, intensificándose tras episodios de temporales para garantizar que la playa se encuentre en las mejores condiciones posibles para su uso y disfrute. El concejal ha señalado que "el objetivo es que tanto los vecinos como las personas que visitan el municipio puedan disfrutar de la playa de Palmones en las mejores condiciones posibles".