Ayuntamiento de Los Barrios impulsa una campaña con Diputación de Cádiz de información y prevención del Virus del Nilo

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, y el vicepresidente segundo de Diputación de Cádiz y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, presentan una campaña de información sobre el Virus del Nilo - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, y el vicepresidente segundo de Diputación de Cádiz y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, han presentado una campaña de información sobre cooperación para la vigilancia, protección y control del Virus del Nilo Occidental, enmarcada dentro del Plan Integral de Transición Ecológica de la institución provincial.

A través de paneles informativos en espacios públicos, como el que se presentado este lunes, se va a informar a la ciudadanía de consejos para prevenir las picaduras de este mosquito, así como las recomendaciones como el uso de repelentes, mosquiteras y mantener limpio los lugares donde el agua permanece estancada, entre otros, como ha detallado el Ayuntamiento de Los Barrios en una nota.

Miguel Alconchel, que ha acudido a esta presentación junto al concejal de Medio Ambiente, Antonio Dávila, ha señalado que esta campaña de colaboración con la Diputación busca informar sobre este mosquito y protegerse de sus picaduras "no solo en la época de verano si no durante todo el año".

Además, la iniciativa traslada el mensaje de que las administraciones, en este caso la Diputación y el Ayuntamiento, trabajan de manera conjunta con este tipo de acciones.

Por su parte, Javier Vidal ha destacado que es "importante" informar sobre esta mosquito y "sobre todo trasladar tranquilidad a los vecinos sobre este asunto con recomendaciones y consejos".