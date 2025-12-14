El Ayuntamiento de Cádiz aprueba el calendario de actos gastronómicos del Carnaval 2026

Imagen de la edición de 2025 del Carnaval de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los actos gastronómicos del Carnaval de Cádiz 2026 ya cuentan con fecha definitiva en el calendario tras su aprobación por parte del Ayuntamiento de Cádiz a propuesta de las peñas y entidades organizadoras.

Tal y como ha notificado el Consistorio local en una nota, los actos comenzarán con la celebración de la Pestiñada Popular el sábado, 10 de enero, a partir de las 21,30 horas en la Plaza Fragela, como antesala del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, que arrancará al día siguiente.

En concreto, las celebraciones en la calle continuarán el domingo, 25 de enero, con la Ostionada Popular, que comenzará a las 13,30 horas en la Plaza de San Antonio. Al domingo siguiente, 1 de febrero, coincidirán la Erizada Popular en la calle de La Palma a partir de las 13,30 horas, y la Mejillonada Popular en la peña La Perla, también a las 13,30 horas. Por último, el 8 de febrero, tendrá lugar la Gambada Popular a las 13,30 horas en la peña La Perla y la Chicharronada Popular que celebrará su primera edición en la Plaza de la Catedral a partir de las 13,30 horas.

Bajo este contexto, la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha destacado la importancia que tienen las peñas y entidades para el desarrollo del Carnaval en la calle y ha agradecido su colaboración en la puesta en marcha de estos actos gastronómicos.