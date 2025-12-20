El Ayuntamiento de Cádiz celebra la 'Navidad Más Friki' en su Casa de la Juventud

Imagen del cartel de 'La Navidad más friki'. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Juventud será el espacio en el que la ciudad de Cádiz volverá a celebrar su 'Navidad Más Friki' el próximo sábado 27 de diciembre, una iniciativa organizada por la Asociación Cultural Milenaria junto a la Delegación Municipal de Juventud e Infancia que combina ocio alternativo juvenil y temática friki con actividades infantiles propias de las festividades navideñas.

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento en una nota, donde ha detallado que el evento se desarrollará desde las 12,00 hasta las 22,00 horas en las instalaciones de la Casa de la Juventud (calle Cánovas del Castillo, 41) con novedades destacadas entre las que se encuentran los nuevos torneos para Playstation 5 (EA Sports FC26 modo nieve) y Playstation 4 (JoJos Bizarre Adventure: All-Star Battle R).

También habrá este año una nueva sección de karaoke, donde se podrán cantar los openings más otaku junto a los villancicos más sonados, y nuevos talleres de manualidades, como los de guirnaldas navideñas, mini árbol de navidad y adornos navideños. Además, el evento cuenta con la colaboración de otras entidades sociales con las que se aumentan las propuestas de ocio.

Así, la asociación Mueve 2 Ficha traerá partidas programadas 'Blood on the Clocktower', mientras que El Pacto del Loto organizará un torneo de cartas 'Magic The Gathering: Commander' que durará toda la jornada, así como tres nuevos torneos ('One Piece Card Game', en horario de mañana; y 'Riftbound: League of Legends TCG' y 'Star Wars Unlimited', en horario de tarde).

Como novedad de este año también, el público podrá disfrutar del Concierto de Marte 'Clair Obscur: Expedition 33', el videojuego que ha ganado nueve Game Awards, incluyendo el Game of the Year y Mejor banda sonora.

Por su parte, la concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha valorado esta iniciativa, señalando que la 'Navidad Más Friki' es "un ejemplo de cómo desde la ciudad de Cádiz apostamos por un ocio juvenil saludable, creativo e inclusivo, que conecta con los intereses reales de la juventud gaditana y que, además, se abre a la participación de familias y público de todas las edades".

Bazán ha subrayado también la importancia de la colaboración con el tejido asociativo local, destacando que "este evento no sería posible sin la iniciativa y el trabajo constante de asociaciones como Milenaria y el resto de entidades colaboradoras, que año tras año convierten la Casa de la Juventud en un espacio vivo, participativo y lleno de propuestas culturales innovadoras durante las fiestas navideñas".

ACTIVIDADES

En detalle, en la planta baja del edificio tanto mayores como pequeños podrán participar en talleres de manualidades temáticas, así como en el ya clásico taller de Hama Beads. En el patio interior se situará el Rincón del Artista, donde dibujantes, artesanos y artesanas de la provincia como Alos, Ara Art, El Flores, NowellArt, Powy, Riko, Ruru, Yanyuu, Zubilaika y la autora del cartel de esta edición, Sarart, expondrán y pondrán a la venta sus ilustraciones y creaciones.

Las restantes estancias de la Casa de la Juventud albergarán actividades dirigidas al público juvenil y adulto, con videojuegos actuales en distintas 3 plataformas y una ludoteca compuesta por más de 200 juegos de mesa para todos los públicos. Además, se celebrarán numerosos torneos y concursos con premio.

El Pacto del Loto se realizarán un torneo de Magic The Gathering en formato Commander y tres nuevos torneos como 'One Piece Card Game', 'Riftbound: League of Legends TCG' y 'Star Wars Unlimited', así como demostraciones de juegos de cartas coleccionables.

En el ámbito de los videojuegos, además del juego libre, se celebrarán torneos de títulos tan populares como 'Super Smash Bros Ultimate' (Nintendo Switch), 'EA Sports FC26' (PlayStation 5, modo nieve) y 'JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R' (PlayStation 4).

En juegos de mesa, los visitantes podrán competir en los torneos de 'Unánimo Party' (edición navideña), 'Dobble Spot it! Holidays' y 'Crokinole', además de participar en demostraciones y partidas para todas las edades.

El escenario acogerá actividades como el concurso 'Frikitest Kahoot', el reto 'Adivina el personaje' y, como gran novedad, el Concierto de Marte 'Clair Obscur: Expedition 33', a cargo de la cantante y cosplayer gaditana, que además ha preparado varias sorpresas navideñas. También se celebrará la 'Batalla de Dibujantes: Edición Navideña', presentada por el ilustrador gaditano El Flores (Teskiya Studio).

Un feliz año nuevo friki desde la solidaridad Uno de los momentos más especiales tendrá lugar a partir de las 18,30 horas con la llegada de los Reyes Magos Frikis de Oriente, que recibirán a los niños y niñas asistentes.

La iniciativa tiene además un carácter solidario mediante el sorteo de la Gran Cesta Milenaria. Por cada donación de alimentos de desayuno o su equivalente económico se entregará una participación para el sorteo, cuyos beneficios se destinarán a la sede gaditana de la asociación Calor en la Noche.

El evento culminará con las tradicionales Campanadas Frikis, sirviendo como ensayo de Nochevieja y despidiendo el año con un "¡Feliz año nuevo friki!". Esta será la novena edición de la Navidad Más Friki, organizada por la Asociación Cultural Milenaria y la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz, con la colaboración de entidades como Tierra Media, Teskiya Studio, Mueve Ficha y El Pacto del Loto, consolidándose como una de las citas navideñas más esperadas por los amantes del ocio alternativo en la ciudad.