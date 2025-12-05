El Ayuntamiento de Cádiz construirá 85 viviendas VPO en alquiler en suelo dotacional municipal

Bruno García en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado que en el próximo pleno se aprobará una medida que permitirá la construcción de 85 viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler en parcelas de la ciudad calificadas por el PGOU como suelo dotacional municipal.

En una nota, ha señalado que las parcelas son el equipamiento de los Padres Paúles en la barriada de la Paz, donde se harán 42 viviendas, así como la parcela dotacional de Puntales, que tendrá un total de 35 viviendas, y en la plaza de la Merced, que se realizarán ocho viviendas. "Todo ello, sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento", ha indicado.

El alcalde ha destacado que esta medida es posible ya que el Ayuntamiento de Cádiz se acogió en el Pleno del pasado mes de junio al decreto de la Junta de Andalucía de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar la construcción de vivienda en las ciudades.

Este decreto, según ha recordado, permitía a su vez el cambio de uso de parcelas dotacionales privadas en VPO, el cambio de uso a VPO y aumento de número de viviendas en parcelas y edificios calificados como vivienda libre y el aumento del número de viviendas en parcelas sin edificar destinadas a vivienda protegida.

Bruno García ha asegurado que estas 85 viviendas se suman a las 105 viviendas que ya están garantizadas estando la mayoría de ellas ya en construcción.

Además, ha recordado otras actuaciones que se han puesto en marcha por el equipo de gobierno como las medidas restrictivas relacionadas con las viviendas turísticas con la suspensión del registro de viviendas turísticas en toda la ciudad, el blindaje del suelo residencial para que se destine solo a viviendas y no a hoteles o la actualización del eje comercial para que los bajos de los edificios se puedan destinar a vivienda, al igual que las oficinas.