Ayuntamiento de Cádiz destaca el crecimiento de la ciudad como destino de rodajes con 52 producciones en 2025

Archivo - Personas caminando por una calle del centro de Cádiz - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cádiz y presidenta de Cádiz Film Office, Beatriz Gandullo, ha realizado un balance de la actividad desarrollada durante el año 2025 por la oficina del audiovisual, gestionada por el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), destacando el crecimiento de la ciudad como destino de rodajes al alcanzar la cifra de 52 producciones durante el pasado año, superando así las 46 de 2024 y las 37 de 2023.

Entre este más de medio centenar de grabaciones, se incluyen series, programas de televisión, documentales, largometrajes, cortos, videoclips, vídeos corporativos y sesiones de fotografía, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La mayoría de las productoras que han grabado en la ciudad son españolas, procedentes de diferentes comunidades autónomas, y también han llegado de otros puntos de la geografía internacional, como Inglaterra, Corea, EEUU, Japón, Reino Unido, Irak, Alemania y Francia.

Entre los rodajes más sonados, se encuentran la recién estrenada serie 'The young Sherlock', de la plataforma Amazon Prime, el concurso 'Yori Chori' de la televisión coreana o el cortometraje 'La clavícula de Salomón', que ha tenido un destacado recorrido en festivales, obteniendo varios premios.

Desde Cádiz Film Office, se ha cifrado el impacto económico de estos rodajes en la ciudad en 2.232.796 euros. También han aumentado los días de rodaje a 110, que ha implicado a 717 profesionales y la contratación de 332 extras.

De forma paralela a este crecimiento como destino de rodajes, durante el año 2025 la imagen de Cádiz se ha visto reforzada por su participación en la tercera edición del South International Series Festival, que contó con más de 14.700 asistentes, como ha señalado el Ayuntamiento.

En esta cita, Cádiz Film Office y el IFEF, llevaron a cabo actuaciones complementarias al festival, apostando por la formación del sector audiovisual local, organizando talleres con los que se contó con ponentes especializados en el sector audiovisual en las disciplinas de interpretación, maquillaje, producción y fotografía.

A lo largo del año también se ha ofrecido formación especializada de la mano de profesionales de la fotografía y con la colaboración de empresa líder en el sector Cannon, y se ha apostado por los más pequeños, realizando una formación sobre cómo funciona y para qué sirve una Film Office a los estudiantes de Primaria del CEIP Josefina Pascual.

Asimismo, Cádiz también ha acogido por segunda vez consecutiva el International Ocean Film Tour, gira de cine documental dentro del territorio español con la finalidad de defender, conservar y proteger los océanos, mediante proyecciones de historias reales de destacados deportistas.

La teniente de alcalde de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha puesto en valor la creación de una nueva herramienta desde Cádiz Film Office, que consiste en un catálogo online con todas las empresas que pueden ofrecer servicios y profesionales de la ciudad a las productoras. Una guía de recursos que en la actualidad ya cuenta con 91 empresas anunciadas.

"Estas cifras constatan el buen trabajo que se está haciendo desde la oficina y desde el IFEF, facilitando la labor de las productoras y también creando un tejido empresarial en torno a la industria cinematográfica, que creemos que puede incentivar el empleo en la ciudad. Además del impacto que tiene para la imagen de la ciudad, vinculada a la cultura y al cine", ha apuntado Gandullo.