El Ayuntamiento de Cádiz destaca el esfuerzo realizado para llegar al verano con las playas "en perfecto estado"

Imagen de una playa de Cádiz este verano. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente y Playas del Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel, ha destacado el trabajo y al esfuerzo realizado en los últimos meses por el personal de los servicios de playas para mantenerlas "en perfecto estado" desde el inicio de la temporada y "tras un año muy duro por los fuertes temporales que provocaron importantes destrozos en las playas de la ciudad".

El responsable municipal ha defendido esta labor frente a las críticas de los partidos de la oposición en el Ayuntamiento, recordando que con ellas "atacan no solo la gestión política sino el trabajo de más de 200 trabajadores que componen los servicios de playas" y que "día a día trabajan para que las playas de Cádiz presenten su mejor aspecto y ofrezcan los mejores servicios a los usuarios".

En una nota del Ayuntamiento, el delegado de Playas ha traslado respecto al servicio de limpieza de arenas, formado por 73 personas, que durante los meses de abril, mayo y junio se ha realizado el montaje de 52 calles de pailas desde los accesos a la arena mojada. Además, se han montado 31 duchas, 32 lavapiés y 31 fuentes para beber. En este servicio se ha adquirido una máquina limpia playas nueva y se ha dotado de dos vehículos de baldeo.

En cuanto a la recogida de residuos en las playas, desde enero se han recogido un total de 232 toneladas. Por otro lado, desde el 29 de marzo hasta el día de hoy se han recogido un total de 999.020 kilos de algas.

Además, en los meses de abril y mayo se han realizado trabajos de refuerzo de limpieza y de nivelación de arenas con dos palas cargadoras y una retroexcavadora.

El servicio de limpieza de módulos, formado por 65 personas, se encarga de la limpieza de duchas, sanitarios, vestuarios, aseos y uso de taquillas. A este respecto, el responsable de Playas ha señalado que se han renovado los módulos 1 y 2, cambiando la solería y las barandillas y mejorando la accesibilidad de los mismos.

Sobre el servicio de socorrismo y salvamento, que cuenta con 88 personas en temporada alta, Teruel ha destacado que este año el Ayuntamiento ha invertido en mejorar este servicio con cuatro sillas anfibias de adultos, dos sillas anfibias de niños, tres andadores para arena, un quad, servicio de emisoras nuevo para coordinar asistencias y 80 botiquines individuales.

También se dispone de un servicio de ambulancia y personal sanitario para asistencias médicas en los módulos de las cuatro playas de Cádiz.

Como novedades de esta temporada 2026, la playa canina de Torregorda cuenta con mobiliario nuevo como parasoles, papeleras o postes de amarre y la playa integrada de Cortadura con una carpa y acceso para personas con discapacidad y un baño asistido, tal y como ha apuntando el concejal gaditano.

Asimismo, ha resaltado la instalación de nuevos toldos a la altura de Isecotel y un nuevo módulo para la Policía Local de Cádiz en la playa de Santa María.

El teniente de alcalde de Playas ha agradecido el esfuerzo de todos los trabajadores de estos servicios para que las playas luzcan "en perfecto estado cada día ante la llegada de miles de usuarios".