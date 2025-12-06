El Ayuntamiento de Cádiz homenajeará este jueves a los vecinos más longevos de la ciudad en Navidad

Homenaje a las personas mayores de Cádiz en Navidad - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las delegaciones municipales de Personas Mayores y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cádiz rendirán homenaje a los vecinos más longevos de la ciudad en un acto titulado 'Las mayores estrellas de nuestros barrios', que se celebrará el jueves 11 de diciembre a las 18:00 horas en el Depósito de Tabaco.

Según ha informado el Consistorio en una nota, cada asociación de vecinos propondrá a la persona de mayor edad de su barrio, garantizando la representación de todos los distritos de la ciudad. Hasta la mañana del 10 de diciembre, familiares y vecinos podrán comunicar a las asociaciones sus candidaturas para el reconocimiento.

El acto incluirá merienda y actividades de animación, con el objetivo de promover la convivencia entre vecinos y visibilizar el valor de la experiencia, memoria y trayectoria de los mayores de Cádiz. La concejala de Personas Mayores, Virginia Martín, ha señalado que "reconocer a nuestros mayores no es sólo un gesto simbólico, es un compromiso como ciudad y como sociedad".

La concejala de Participación Ciudadana, Loli Pavón, ha destacado la colaboración de las asociaciones vecinales y el papel del tejido social gaditano en la vida de los barrios. La entrada será libre hasta completar aforo.