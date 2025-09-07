El Ayuntamiento de Cádiz inicia una campaña de restauración y conservación de guardacantones

CÁDIZ 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegación municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, en colaboración con la delegación de Mantenimiento Urbano, va a proceder a la restauración-conservación de los cañones y esquinales emplazados en las calles del centro histórico de la ciudad. Asimismo, ha anunciado que se repondrán varias piezas de guardacantones que en su día se retiraron por su mal estado de conservación.

Para el desarrollo de los trabajos de esta campaña de conservación se ha dividido el centro histórico de la ciudad en diversas zonas a objeto de que faciliten los trabajos a realizar. Según ha detallado el Consistorio en una nota, la primera zona sobre la que se va actuar a serán los esquinales y cañones ubicados en las inmediaciones de las calles Doctor Zurita --donde empieza la campaña-- para continuar por las calles Rafael de la Viesca, General Luque, Beato Diego, plaza de España, Rosario y Argantonio.

Posteriormente, se actuará en otras zonas con sus respectivas calles aledañas. Por un lado, la zona de plaza de San Juan de Dios, plaza de San Agustín y plaza de Candelaria; la Zona calle Honduras, Ahumada, plaza de Mina y calles adyacentes; la zona barrio de Santa María; la zona de la plaza de San Antonio; la zona de calle Sacramento, Hospital de Mujeres, San José y calles adyacentes, y la zona barrio de La Viña. El proceso de restauración-conservación de estas piezas históricas contará con el asesoramiento del restaurador-conservador Pedro Macías.