Ayuntamiento de Cádiz promueve el arte como medio de "cohesión e interacción social" en tres centros educativos

La concejala de Enseñanza de Cádiz, Ana Fernández, ha informado del convenio que se firmará próximamente con la Fundación Yehudi Menuhin para la puesta en marcha del proyecto 'MUS-E', que promueve la "cohesión y la interacción social" de la diversidad cultural y social en el ámbito educativo.

Esta iniciativa se desarrollará en tres centros educativos de la ciudad, concretamente en el instituto 'Rafael Alberti' y en los colegios 'Santa Teresa' y 'Adolfo de Castro', ha señalado el Consistorio en un comunicado.

Ana Fernández ha explicado que el objetivo de este convenio "es fomentar acciones que favorezcan la integración cultural, educativa y social de los niños en riesgo de exclusión social".

"Tanto la fundación como nosotros creemos que el ámbito educativo y el espacio que ofrecen los centros escolares son un marco privilegiado para el inicio de acciones de desarrollo de la educación en valores, que luego se puedan ampliar fuera de los centros en las distintas zonas de influencia de los mismos y la realización de actuaciones en la misma línea", ha valorado.

También ha añadido que está convencida de que el trabajo que se hace desde las artes, especialmente con la música, danza, teatro o las artes plásticas, "son una excelente herramienta para prevenir la exclusión social". "Entendemos las artes como fuente de equilibrio, tolerancia, solidaridad y convivencia", ha apuntado.

La Fundación Yehudi Menuhin aplica la metodología del músico y humanista que da nombre a esta organización y que utiliza el arte como metodología para trabajar valores. Se trata de una metodología abierta y participativa que favorece desde el principio la interrelación entre todos los participantes y fomenta la participación activa, dinamizando el proceso de sensibilización, "que no es algo externo, si no que sale de un trabajo interno desde la vivencia de la persona". Es decir, "se utiliza el arte no como fin, sino como medio de expresión y comunicación".

Ana Fernández ha señalado que "a través del teatro, la música, la danza y la expresión plástica, se procurará el entrenamiento de habilidades y el aprendizaje de recursos individuales y grupales que posibiliten la mejora de la cohesión social y la motivación para el aprendizaje".

Los talleres consistirán en sesiones artísticas de teatro, danza, música y artes plásticas impartidos por artistas en activo y dirigidos exclusivamente al alumnado de estos centros educativos en función de los criterios de cada centro durante este curso escolar. En concreto, se realizarán 216 talleres en los tres centros educativos.