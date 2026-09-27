El Ayuntamiento de El Puerto y la Asociación de Belenistas Ángel Martínez abordan su colaboración para navidades

El teniente de alcalde de Fiestas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, David Calleja, ha mantenido la primera reunión con el recientemente elegido presidente de la Asociación de Belenistas Ángel Martínez de El Puerto, Juan León - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

CÁDIZ 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Fiestas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, David Calleja, ha mantenido la primera reunión con el recientemente elegido presidente de la Asociación de Belenistas Ángel Martínez de El Puerto, Juan León, en la que ha supuesto una inicial toma de contacto de cara a las navidades.

Calleja ha felicitado a León por su nueva responsabilidad y ha señalado que en el transcurso del encuentro se abordó la colaboración entre la Concejalía y la Asociación de cara a las próximas Navidades, en las que el área municipal difundirá las actividades que se lleven a cabo por parte de la entidad con carteles, mupis y a través de redes sociales, según una nota.

Igualmente se comentaron pormenores de la próxima edición del mercadillo navideño, que se ubicará en Misericordia, 31, en el patio del edificio donde radica actualmente el Conservatorio de Música Rafael Taboada, inmueble popularmente conocido por acoger durante muchos años el que fuera Colegio San Agustín.

El teniente de alcalde ha destacado la importancia de la labor que desarrolla la Asociación de Belenistas, no solo durante las fiestas navideñas, sino también a lo largo de todo el año, subrayando el amplio reconocimiento que su trabajo recibe dentro y fuera de El Puerto.

El presidente de la asociación, Juan León, ha agradecido la disponibilidad mostrada por el teniente de alcalde, trabajando de cara a los próximos años en un futuro enclave para diferentes belenes en sitios municipales.