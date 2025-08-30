El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) acompaña al Club Baekhola Taekwondo en la inauguración de su nuevo centro deportivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, José Ignacio González, acompañado por el teniente de alcalde de Comercio y Fiestas, David Calleja, ha asistido este pasado viernes a la inauguración oficial del Club Baekho Taekwondo, un nuevo espacio dedicado a las artes marciales que abre sus puertas en la calle Conde de Guevara, 14 (antigua Citroën).

Según ha informado el Consistorio en una nota, el acto ha contado con una "nutrida" asistencia de vecinos, familias, deportistas y amantes de las artes marciales. Durante la jornada inaugural, los asistentes han podido "conocer al equipo docente del club, descubrir la filosofía que impulsa su proyecto y recibir información detallada sobre clases, horarios y niveles", ha detallado.

Por su parte, González ha destacado la importancia de iniciativas como esta para la ciudad. "Clubes como Baekho no solo fomentan el deporte, sino que transmiten valores fundamentales como el respeto, la disciplina y la superación personal. Es un orgullo contar en El Puerto con un espacio que apuesta por el Taekwondo tradicional y que abre sus puertas a todas las edades", ha manifestado el edil, quien ha trasladado que desde la concejalía de Deportes, "seguiremos apoyando proyectos que promuevan una vida activa, saludable y con sentido comunitario".

Asimismo, el Ayuntamiento ha señalado que el club propone clases adaptadas a todas las edades --desde los 3 años, con un programa muy enfocado a niños, hasta adultos-- y niveles, desde la iniciación hasta la competición. Además de entrenamiento físico, sus programas están diseñados para fortalecer la autoestima, el autocontrol y la concentración de los practicantes.

La inauguración marca el inicio de una nueva etapa para las artes marciales en El Puerto, consolidando al Club Baekhola como "una alternativa deportiva y educativa de calidad, que aspira a convertirse en referente local", ha destacado el Ayuntamiento.