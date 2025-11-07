El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) aprueba el convenio urbanístico que sienta las bases del proyecto de Sportech City

Futura Ciudad Tecnológica del Deporte Sportech City del Cádiz Club de Fútbol en El Puerto. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha aprobado este viernes de manera definitiva el convenio urbanístico suscrito con Sport City Cádiz S.L. para impulsar la implantación de la futura Ciudad Tecnológica del Deporte Sportech City del Cádiz Club de Fútbol en los terrenos de la Vega de Los Pérez.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, el documento, que ya obtuvo aprobación inicial en junio y que ha sido informado favorablemente por los Servicios Municipales de Planeamiento, Gestión y la Asesoría Jurídica de Urbanismo, establece el marco de colaboración entre el Consistorio y el promotor para avanzar en la tramitación urbanística del proyecto, que contempla una inversión superior a 120 millones de euros.

Por su parte, el alcalde, Germán Beardo, ha subrayado que esta aprobación "marca un hito en la transformación del futuro de la ciudad". "El Puerto dice sí a una oportunidad estratégica que atraerá inversión, talento, turismo deportivo y miles de empleos directos e indirectos. Sportech City convertirá a El Puerto en la referencia deportiva y tecnológica del sur de Europa", ha señalado.

Sportech City prevé la creación de un gran centro multiusos con capacidad para 40.000 asistentes, instalaciones deportivas de alto rendimiento, academia con residencia para jóvenes deportistas, espacios de ocio, entretenimiento, ferias y congresos de gran formato, configurando un equipamiento de rango metropolitano.

El proyecto contempla entre sus elementos principales la construcción de un centro de eventos capaz de acoger, los 365 días del año, actos, espectáculos y congresos multitudinarios en un edificio multidisciplinar y moderno a la vanguardia tecnológica, según ha explicado el Ayuntamiento.

Asimismo, ha indicado que el ámbito del convenio abarca 291.433 metros cuadrados en la Vega de Los Pérez, en continuidad con suelo urbano y colindante con la línea del ferrocarril, en terrenos anexos del polígono Las Salinas, en una parcela de 290.000 metros cuadrados.

Actualmente calificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, el Ayuntamiento ya ha iniciado la tramitación para su reclasificación como Suelo Rústico Común, siguiendo precedentes de suelos integrados en el desarrollo urbano del municipio. Asimismo, el promotor ha solicitado a la Junta de Andalucía la declaración del proyecto como de interés estratégico para poder acogerse a la aceleradora autonómica y agilizar los trámites administrativos.

El Ayuntamiento ha explicado que el convenio tiene carácter estrictamente preparatorio, sin suponer aprobación anticipada de ordenación alguna. Las fases posteriores --modificación puntual y plan parcial-- contarán con todos los procedimientos de información pública, participación ciudadana y control de legalidad urbanística.

"Nuestro deber es impulsar el progreso y al mismo tiempo garantizar que todo se desarrolle con absoluta seguridad jurídica. El Puerto no puede dejar pasar trenes que generan empleo y futuro y hoy avanzamos en la dirección correcta", ha afirmado el alcalde.