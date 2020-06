Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) critica al jefe accidental de la Local por dar un "espectáculo tan bochornoso"

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde y concejal de Seguridad de El Puerto de Santa María (Cádiz), Marina Peris (PP), ha pedido este domingo "disculpas" a todos los portuenses por la "lamentable imagen" que se está proyectando de este servicio municipal, tras las declaraciones del subinspector y jefe accidental de la Policía Local, Juan Carreto Vega, de quien ha lamentado "el espectáculo tan bochornoso" que a está dando.

La concejal encargada de la Local responde así en un comunicado a Carreto, quien ha pedido al alcalde, Germán Beardo (PP), amparo en un escrito después de acusar a la concejal de dirigirse a él con "términos vejatorios y menospreciativos" a través de unos mensajes en WhatsApp sobre la actuación de unos agentes días atrás, entre otras cosas.

Marina Peris expone que "no es de recibo" que la plantilla de funcionarios de la Policía Local, integrada por 120 agentes y que cuenta con excelentes profesionales, tenga que soportar este "desprestigio continuo", que "les salpica directa o indirectamente". Unos agentes que "en estos últimos meses se han dejado la piel estando al pie del cañón", realizando una labor esencial durante todo el estado de alarma, ejecutando "un trabajo sobresaliente que ha superado con creces su cometido laboral para que El Puerto fuese un lugar seguro y protegido".

Marina Peris insiste en que ni los agentes de la Policía Local, ni la ciudad de El Puerto, se merecen "que su nombre o su reputación se vea enturbiada por el espectáculo tan bochornoso que está protagonizando uno de los máximos representantes de la jefatura".

Así pues, relata que desde el primer día que asumió su cargo al frente de esta Concejalía ha trabajado para mejorar la coordinación de todos los agentes, dotar a la Policía de los medios imprescindibles para que realicen su trabajo en las mejores condiciones y para tener una plantilla motivada y unida con un único objetivo, el de prestar el mejor servicio a la ciudad.

La edil lamenta "que todos los avances que se han hecho en este sentido se vean empañados por las acciones o la mala gestión de los tres agentes que configuran el sindicato minoritario de la Policía Local", en referencia al Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), que "representa una ínfima proporción dentro del organigrama policial".

"Flaco favor le están haciendo a sus compañeros, que son la gran mayoría de los agentes que conforman el cuerpo y a los que agradezco y reconozco a diario su esfuerzo y dedicación, superando en muchas ocasiones lo que se espera de su profesión; que no es otra que velar por la protección, el bienestar y la seguridad de la ciudad", añade.

"EXISTEN DOS FORMAS" DE COMUNICACIÓN

En relación a las acusaciones vertidas por el subinspector Juan Carreto, quien se refiere a ellas como "términos vejatorios y menospreciativos", Marina Peris explica a los portuenses que "existen dos formas" de dirigirse a los jefes de servicio en el día a día de la gestión.

"Una un poco más directa, rápida e informal que descarga de oficialidad la comunicación para que ésta aunque sea tenida en cuenta deja abierto el diálogo con la posible respuesta del interlocutor; que sería el caso de la comunicación por WhatsApp. La otra forma sería vía correo electrónico a través de la red institucional, en la que cuidando un lenguaje respetuoso y formal, se dan directrices, se trasladan peticiones o sugerencias para que los jefes de servicio reciban las inquietudes políticas de cada concejal en sus distintas áreas municipales. Protocolo que todos conocemos y practicamos a diario en función de las necesidades de cada momento", defiende.

Asimismo, Marina Peris deja patente que "resulta inconcebible" que unas siglas sindicales, cuya labor primordial se sobreentiende es la defensa de los derechos laborales de sus asociados, "esté jugando de forma constante a crear polémicas mediáticas, que lo único que persiguen son la controversia y el juego político".

La concejal recuerda que el Spmme es "un sindicato minoritario", que no cuenta con representación legal en el Ayuntamiento de El Puerto y "no representa a la plantilla" de la Policía Local; sin embargo, "sí representa al subinspector Carreto, quien además es el portavoz y que está claro que utiliza convenientemente este recurso para la defensa de sus actuaciones y no para la de los trabajadores del cuerpo".

Peris asegura que "la primera comunicación que arremetió" contra una directriz suya, en la que ordenaba que todos los agentes asumieran las labores encomendadas originalmente al Grupo de Intervención Social (GIS) y que no sólo fuese una encomienda para dos policías en concreto, "sobrevolaba la firma del subinspector Carreto", que "defendía a esta pareja de agentes del GIS que, casualmente, uno de ellos es afiliado del sindicato minoritario". "Y ahora dicho afiliado que es el delegado actual, es el que escribe esta vez en defensa del Subinspector", añade.

"Quizás les haya molestado que en un Pleno haya manifestado que se iba a llegar hasta el final de la investigación abierta hace dos años al detectarse que un agente, en una sola jornada durante el Mundial de Motociclismo de 2018, había levantado 250 actas de denuncia. Casualmente, el mismo agente que ha redactado el comunicado del Spmme", agrega.

La edil desconoce si este tipo de comunicaciones tienen por objeto centrar el foco en otros asuntos como "táctica disuasoria" de frenar ciertas investigaciones abiertas para esclarecer presuntas irregularidades o infracciones administrativas. Lo único que tiene claro es que "el esclarecimiento se llevará hasta el final".