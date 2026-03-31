Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) inicia en abril la construcción de un nuevo aparcamiento en la barriada El Tejar

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, en una visita este martes a los vecinos de la barriada de El Tejar - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha visitado este martes a los vecinos de la barriada de El Tejar para informarles de las obras de mejora y adecentamiento en el barrio que se van a iniciar en los próximos días como un nuevo aparcamiento en una parcela municipal de aproximadamente 1.520 metros cuadrados.

Este terreno, ubicada junto a la calle Gladiolos y delimitada por el vallado de la bodega Osborne, era antes propiedad de Adif y que ha sido cedida al Ayuntamiento, como ha indicado la administración local en una nota.

En concreto, el proyecto prevé la creación de un total de unas 50 plazas de estacionamiento para coches, así como de una zona de aparcamiento para motos, e incluye plazas reservadas para personas con movilidad reducida en una primera fase. El diseño del aparcamiento contará con un único sentido de circulación, con entrada y salida diferenciadas, garantizando así la seguridad y funcionalidad del espacio.

Las obras, que comenzarán en este mes de abril, incluyen la limpieza del terreno, pavimentación con aglomerado asfáltico, instalación de señalización vertical y horizontal, cerramiento perimetral, así como la ejecución de canalizaciones para el drenaje de aguas pluviales y la futura instalación de alumbrado público.

Como ha explicado el alcalde, la actuación responde a una reivindicación vecinal "histórica", ya que el solar se encontraba en desuso y se había convertido en un punto de vertido "incontrolado".

Así, con esta actuación se da respuesta a una demanda del barrio, ha señalado Beardo, quien ha hecho hincapié en que se recuepera "un espacio degradado" para dotarlo de "un uso útil que mejorará la calidad de vida de los vecinos".

El proyecto, que cuenta con una inversión de 173.727,45 euros, se enmarca en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2025-2026, financiado conjuntamente por el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, y que tiene como objetivo la contratación de personas desempleadas del sector agrario para la ejecución de obras de interés social.