El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) inicia las obras de mejora en el CEIP La Constitución por 107.000 euros

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha señalado que ha iniciado las obras de mejora en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Constitución con una inversión de 106.696 euros con el objetivo de reformar y acondicionar las instalaciones del centro a través de la renovación de pavimentos exteriores, reparaciones en el edificio principal y la creación de un nuevo espacio de juego en el patio de Infantil.

Según ha indicado en una nota, los trabajos, con un plazo de ejecución de dos meses y medio, contemplan tres actuaciones principales, con la renovación integral del pavimento exterior del patio principal con un nuevo firme de hormigón armado, mejoras en la recogida de aguas pluviales y recolocación del mobiliario.

Además, se abordarán reparaciones en la zona de Primaria para resolver problemas de humedades y grietas en cerramientos y también se actuará en el patio de Infantil, donde se habilitará un espacio más seguro con pavimento amortiguador, cerramiento perimetral de madera, nuevo acerado y un vallado de seguridad que permitirá al alumnado salir al recreo incluso en días de lluvia.

El Ayuntamiento ha señalado que los trabajos que se están realizando están organizados y consensuados con el centro de forma que no interfieren en el normal desarrollo de la actividad lectiva. Gracias a las amplias instalaciones del colegio es posible compatibilizar estas actuaciones con el uso habitual de las instalaciones por parte del alumnado, ha explicado.

Por su parte, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado que estas actuaciones "forman parte del compromiso del gobierno local con la educación pública y se suman a las inversiones que se realizan cada año en los colegios de la ciudad". En este sentido, ha aseverado que San Fernando "es actualmente el municipio de más de 25.000 habitantes que más invierte en mantenimiento escolar por habitante, gracias a una partida presupuestaria que aumenta de forma progresiva".