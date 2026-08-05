El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) licita un nuevo contrato del alumbrado de Navidad con ampliación de calles

Decoración navideña de San Fernando. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha publicado la licitación del nuevo contrato para el suministro, instalación, mantenimiento y desmontaje del alumbrado extraordinario de Navidad, que amplía esta iluminación a nuevas avenidas y calles de la ciudad, reforzando los principales ejes de comunicación entre barrios y extendiendo la ambientación navideña a un mayor número de espacios urbanos.

El nuevo contrato mantiene la iluminación de las principales calles y plazas del centro histórico, donde se concentra una parte importante de la actividad comercial y de la programación navideña, al tiempo que incorpora mejoras en algunos de los recorridos más transitados, como la calle Rosario, el entorno de la plaza del Rey, calle Real hasta Plaza del Carmen favoreciendo la continuidad de los itinerarios peatonales, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Entre las novedades previstas se encuentra la incorporación de nuevos elementos decorativos, como letreros luminosos distribuidos por distintos puntos de la ciudad, así como la instalación de nuevos espacios ornamentales y fotográficos en plazas y zonas de estancia.

El contrato también contempla el incremento de la decoración luminosa en la calle Real muy demandado por el tejido comercial y la renovación de la ornamentación en distintos espacios públicos, además de actuaciones específicas en plazas, paseos, zonas verdes y accesos a la ciudad.

Una de las principales novedades del nuevo contrato es la incorporación de diez nuevos letreros luminosos de diseño especial con el mensaje 'Feliz Navidad', que se suman a los cuatro letreros tradicionales ya contemplados anteriormente. La ciudad contará así con 14 grandes letreros repartidos por distintos puntos del municipio, reforzando la imagen navideña y creando nuevos espacios de referencia para vecinos y visitantes.

El nuevo contrato contempla en una de las principales calles comerciales como es Rosario, la instalación de 400 metros de cortinas luminosas LED en zigzag, con distintas caídas y efectos dinámicos.

Se mantiene la decoración de las principales calles comerciales y peatonales, incorporándose mejoras significativas como la calle General Valdés, que permitirá completar el entorno de la plaza del Rey y dar continuidad al recorrido navideño tanto por esta vía como por la calle Real hasta la Alameda Moreno de Guerra.

Existe una apuesta por extender la Navidad a los barrios. Así, el Ayuntamiento ha señalado que la iluminación llegará a numerosos espacios que hasta ahora carecían de decoración específica o contaban con una presencia "muy limitada".

En José Ramos Borrero se instalarán 18 motivos luminosos, en la avenida San Juan Bosco, donde se pasará a contar con 52 motivos decorativos. Además, la decoración navideña llegará a la avenida Al-Andalus, Cayetano Roldán, Duque de Arcos, Manuel de Falla, Pery Junquera, Rafael Alberti, Batería de la Ardila, calle Benjamín López, Arenal, Cantabria, Mineras y calle San Federico.

La Navidad estará presente en muchos más barrios y también los accesos a la ciudad ofrecerán una imagen mucho más atractiva, dando la bienvenida a quienes visiten San Fernando durante estas fechas y anticipando el ambiente navideño que encontrarán en sus calles.

UNA CALLE REAL MÁS ILUMINADA

La calle Real, principal eje comercial de San Fernando, continuará siendo la gran protagonista. Aquí, el número de banderolas luminosas aumentará de 74 a 125 unidades, incorporando 51 nuevas para no interrumpir tanto el recorrido de iluminación, una petición que en estos años se ha recibido por parte de los comerciantes de esta significativa vía.

El nuevo contrato contempla igualmente espacios ornamentales concebidos como lugares de convivencia y encuentro durante las fiestas.

La plaza del Carmen contará con un photocall navideño de cuatro por cuatro metros, mil metros de guirnalda LED y decoración específica del arbolado, y en el Boulevard Reyes Católicos estrenará la decoración de su pérgola junto a otro photocall de gran formato.

El Paseo General Lobo incorporará nueva iluminación en su arbolado y un nuevo espacio fotográfico, mientras que la plaza de las Alegrías y la rotonda Juan Vargas contarán también con intervenciones ornamentales sobre su arbolado.

A todo ello se suma elementos como el árbol de Navidad de la plaza del Rey.

El nuevo contrato permitirá desarrollar el montaje, mantenimiento y desmontaje de toda la infraestructura necesaria para la iluminación extraordinaria prevista durante las fiestas.