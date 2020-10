El Ayuntamiento de Sanlúcar (Cádiz) anuncia que alegará contra el Plan Itínere de la Junta

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha comparecido junto al alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, para advertir al Gobierno andaluz de que se presentarán alegaciones y se recurrirá el Plan Itínere para el arreglo de caminos rurales por considerar "injusta la exclusión" de los caminos de la Reyerta y el Reventón Grande.

En una nota, Maese ha reiterado la denuncia sobre este plan de la Junta que, "con una inversión de solo tres millones de un total de 75, supone una nueva marginación hacia la provincia de Cádiz" respecto a las partidas destinadas en otros territorios.

La parlamentaria andaluza ha explicado "el agravio" hacia la provincia de Cádiz a la que le sigue Málaga, que le dobla con una partida asignada de casi siete millones; Sevilla con casi ocho millones, Huelva con casi nueve millones y las demás llegan hasta 10 y 12 millones de euros.

Maese ha criticado "la mala fe" del delegado provincial de Agricultura que instó al Ayuntamiento a que se acogiera al Itínere "a sabiendas, porque el alcalde se lo explicó, de que no se podía acoger al citado plan porque esos caminos no son de titularidad municipal, justo lo que dicta la resolución negativa".

"El alcalde tenía razón, no son de titularidad, lo que no entendemos es por qué no actúa la Junta para acometer ese arreglo si son suyos", ha subrayado la diputada andaluza, que ha recordado "la cantidad de veces que la delegada del Gobierno, portavoz del PP muchos años en Sanlúcar, hacía presión sobre el arreglo de estos caminos, y ahora que pasa a ser delegada se olvida de esa responsabilidad que exigía a la Junta y endosa el problema al ayuntamiento de Sanlúcar".

Maese ha lamentado "esta actitud sectaria de una Junta que apenas ejecuta un 10% de lo previsto, una Junta que no funciona y responde mal a desafío de la pandemia". Así, ha criticado "la falta de liderazgo del PP en la Junta" para reivindicar los problemas importantes de esta provincia y, posteriormente, ha "que dejen confrontar y de poner palos en la rueda en lugar de ayudar a los alcaldes que se ven desbordados por la pandemia".

Por su parte, el alcalde de Sanlúcar ha manifestado que "el problema se veía venir" y ha emplazado a la Junta a "sentarse de nuevo, pues los caminos son de su titularidad y tiene que responder". Así, ha anunciado que alegarán y ha invitado a la delegación territorial a "no confundir Junta con PP" y a que "deje de atacar a los gobiernos socialistas mandatados por la jefa, Ana Mestre, candidata por esta ciudad que parece que aún está dolida porque no la votaron".