Ayuntamiento de Vejer (Cádiz) pone a punto la playa del Palmar para la temporada de verano

Archivo - Playa de El Palmar, en Vejer de la Frontera (Cádiz). - GOOGLE MAPS - Archivo

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Playas del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz) está trabajando para poner a punto la playa del Palmar de cara al inicio de la temporada estival. La temporada de playas arrancará oficialmente el próximo 13 de junio, como ha informado el consistorio en una nota.

Las labores preparatorias comenzaron el pasado mes de marzo, tras los daños ocasionados por el tren de borrascas, y se están desarrollando con el objetivo de que el litoral presente "las mejores condiciones posibles" para vecinos y visitantes, manteniendo además los estándares de calidad que caracterizan a este enclave natural.

Entre los trabajos que se están ejecutando destacan la reposición de los palos que conforman el cerramiento perimetral de protección del sistema dunar, una actuación fundamental para la conservación medioambiental del entorno, así como diferentes tareas de limpieza y acondicionamiento del litoral.

Asimismo, este año la playa contará con nuevas mejoras a través de la inversión municipal realizada a comienzos de año, que ha superado los 60.000 euros.

Con esta actuación se ha instalado un nuevo módulo adaptado para personas con movilidad reducida (PMR), ubicado junto al módulo principal, así como un nuevo módulo de aseos en las proximidades del arroyo Conilete, dando respuesta a una demanda histórica de usuarios y usuarias de esta zona de la playa.

De forma paralela, el Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Demarcación de Costas, está ejecutando una actuación de regeneración del litoral mediante la aportación de 80.000 metros cúbicos de arena, contribuyendo a la recuperación de la playa tras los efectos de los temporales sufridos durante los últimos meses.

Estos trabajos se suman a las actuaciones realizadas en abril para la reparación y mejora de las pasarelas de acceso.