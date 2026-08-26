Ayuntamientos de Cádiz se suman a la concentración de apoyo a Ceuta convocada por la FEMP

Varios migrantes, a 22 de agosto de 2026, en Ceuta (España). ARCHIVO. - Marcos Moreno - Europa Press

CÁDIZ 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios ayuntamientos de la provincia de Cádiz ya han anunciado que se sumarán el próximo miércoles 2 de septiembre por la tarde al acto simultáneo en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta y a los ceutíes que tendrá lugar en toda España convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Así, Cádiz, Algeciras, El Puerto, Jerez y Los Barrios, son algunos de los municipios en los que se desarrollarán estas concentraciones, mientras que en Chiclana de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda, gobernados por PSOE e Izquierda Unida respectivamente, el Partido Popular ha pedido a sus alcaldes que secunden la concentración.

En una nota, el Ayuntamiento de Cádiz ha detallado que la iniciativa pretende convertir las puertas de los ayuntamientos de toda España en "puntos de encuentro" para expresar públicamente "el apoyo, la solidaridad y el afecto" hacia Ceuta, reivindicando además "la unidad y la solidaridad entre todos los municipios españoles ante las dificultades que atraviesa la ciudad autónoma".

Desde Cádiz se ha hecho un llamamiento a la participación de representantes institucionales, concejales, colectivos, entidades y vecinos que quieran acompañar este acto y mostrar su respaldo a Ceuta y a sus ciudadanos.

La convocatoria en la capital gaditana tendrá lugar a las 20,00 horas delante del edificio del Ayuntamiento, en la plaza de San Juan de Dios. Tiene además "un significado especial" para la ciudad de Cádiz, que mantiene un estrecho vínculo con Ceuta y está hermanada con la ciudad autónoma desde el año 2007. Este hermanamiento refleja los lazos históricos, sociales, culturales y humanos que unen a ambas ciudades a ambos lados del Estrecho.

Con esta participación, Cádiz quiere reafirmar que "Ceuta no está sola y que todo aquello que afecta a los ceutíes concierne también al conjunto de la sociedad española". Además, el acto pretende ser "una muestra de unidad y de compromiso con Ceuta, trasladando un mensaje claro de cercanía, solidaridad y apoyo".

Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, también ha anunciado este miércoles que el Ayuntamiento respaldará "de manera absoluta" la concentración que ha sido convocada a las puertas de la Casa Consistorial en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta y a los ceutíes, "ante la grave situación que vienen padeciendo desde finales del pasado mes de julio como consecuencia de la crisis migratoria".

Landaluce ha informado en una nota que se va a convocar una reunión extraordinaria y urgente de la Junta de Portavoces del Consistorio para contar "con el máximo nivel de respaldo institucional" en esta concentración.

"Más que nunca hemos de estar al lado de nuestros hermanos ceutíes y trasladarles todo nuestro apoyo, canalizado a través de su presidente, Juan Jesús Vivas. Hemos de hacerles llegar nuestra solidaridad y el deseo de que la normalidad regrese cuanto antes a la Perla del Mediterráneo", ha sostenido el alcalde, quien ha mostrado el respaldo "incondicional" a Ceuta.

En Algeciras ya se colocó hace días la bandera de Ceuta en los mástiles de la fachada del Ayuntamiento, donde sigue ondeando para recordar "la terrible situación por la que están pasando los ceutíes, a los que esperamos les llegue ese abrazo fraternal y solidario que les enviamos desde esta otra orilla del Estrecho", en palabras del alcalde.

En El Puerto, la convocatoria será en la plaza Isaac Peral, a las puertas del edificio consistorial, haciendo el alcalde, Germán Beardo, un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a esta muestra de "respaldo, solidaridad y cercanía" con el pueblo ceutí ante la situación que están padeciendo.

Beardo ha destacado "el especial cariño" que El Puerto siente por Ceuta, y que por eso se colocará una bandera de la ciudad en el balcón del Ayuntamiento.

El alcalde ha trasladado públicamente su "cariño, respeto y admiración" al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y a todos los ceutíes, destacando el carácter de una ciudad española "comprometida con la convivencia y la solidaridad, que ha demostrado a lo largo de su historia una enorme fortaleza ante las dificultades y que ha mantenido durante las últimas semanas una actitud ejemplar".

Además, Los Barrios ha anunciado también que se suma a esta convocatoria silenciosa a las puertas del Ayuntamiento y reafirmando "los estrechos lazos históricos, humanos y culturales que nos unen a Ceuta", mostrando además su "afecto e indiscutible respaldo institucional".

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, hacía este martes un llamamiento a los municipios españoles a celebrar concentraciones de apoyo para secundar la movilización ciudadana del 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta.

En un acto en la ciudad autónoma, anunciaba que su municipio, Jerez de la Frontera, se sumaría a esta convocatoria, celebrando una concentración en la puerta del Ayuntamiento.