La Bahía de Cádiz continúa sin servicio de catamarán por las condiciones meteorológicas adversas este lunes

Archivo - Catamarán de la Bahía de Cádiz en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio de catamaranes de la Bahía de Cádiz del Consorcio de Transportes mantiene este lunes sus servicios suspendidos debido a las condiciones meteorológicas adversas, algo que lleva pasando ya desde el pasado jueves 13 de noviembre cuando empezaron los avisos por el paso de la borrasca Claudia.

Según la información recogida por Europa Press de la web del consorcio, no salen catamaranes desde El Puerto ni Rota hacia la capital gaditana, teniendo los usuarios que hacer este trayecto en autobús a través de servicios alternativos por carretera.

En la web, el consorcio señala que "según el avance de las condiciones meteorológicas, y de acuerdo a las predicciones oficiales existentes y comprobaciones realizadas, está prevista la suspensión de la navegación" de los catamaranes de la Bahía.

La página web oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, recoge que el litoral gaditano y el Estrecho mantendrán hasta las 21,00 horas del lunes el aviso amarillo por acumulación de precipitaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora, con posibilidad de ir acompañadas de tormentas.

Asimismo, el Estrecho podrá acumular precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, en el mismo tramo horario.