Bahía Sur, en San Fernando (Cádiz), inaugurará la Navidad este viernes con su clásico encendido y actividades familiares

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Bahía Sur, en San Fernando (Cádiz), inaugurará la Navidad este viernes con su tradicional encendido, el cual dará paso a una jornada marcada por la música, actividades de ocio familiar y una degustación de buñuelos abierta al público.

Según han explicado desde Bahía Sur, a través de su programa navideño, "los visitantes podrán deleitarse con el pasacalle 'Navijazz', que arrancará a las 17,00 horas de la mano de la banda León Dixie Jazzband". Los acordes de la banda sonarán en la zona de la galería, acercando al público la música de los años 20 en su versión "más navideña".

Tras ello, a las 18,00 horas tendrá lugar una actuación de elfos sobre el escenario de la Tajería, la nueva zona de ocio y restauración al aire libre de Bahía Sur. Como parte del espectáculo, más de un centenar de estos personajes navideños se esconderán tanto el propio viernes como el sábado en la galería comercial, con la idea de que los visitantes los encuentren gracias a las pistas que se repartirán en diversos espacios. Aquellos que los descubran deberán acudir a la zona de atención al cliente para comprobar si han resultado ganadores de uno de ellos.

La tarde se completará con una degustación de buñuelos para los miembros del club de Bahía Sur, que arrancará a partir de las 19,00 horas. Así, los usuarios podrán probar este dulce típico de invierno mostrando su cupón en el stand que encontrarán junto a Puerta 3, y tendrán una segunda oportundidad para hacerlo el sábado a la misma hora.

Por su parte, el gerente del centro comercial Bahía Sur, Pablo Vivancos, ha indicado que "la Navidad es una época esencial, cargada de reencuentros con amigos y familiares". "Las vivencias se mantienen siempre en el recuerdo y es por ello por lo que desde Bahía Sur tenemos el compromiso cada año de ofrecer experiencias únicas para hacer que las Navidades sean memorables y poder formar parte de su recuerdo de nuestros visitantes".

ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES

El tradicional encendido dará paso a la semana de compras del 'Black Friday', con los principales operadores de moda y complementos, calzado, deportes, belleza con descuentos especiales. Desde el próximo lunes y hasta el 30 de noviembre, Bahía Sur se unirá a esta celebración con su acción digital 'Salvemos la Navidad' a través de un juego en su 'app' que ofrecerá la posibilidad de ganar premios directos como entradas de cine, partidas de bolos, tarjetas regalo o puntos club.

Además, ese último fin de semana de noviembre el flamenco aterrizará en la Tajería, con la zambomba que el restaurante Esencias del Mar celebrará en su terraza el viernes 28 y que también se sucederá los próximos 4, 18 y 23 de diciembre.

El sábado 29 de noviembre llegará una de las citas más especiales para las familias con la inauguración de la exposición 'Criaturas Jurásicas', con una gran carpa y exposición al aire libre de una muestra de más de 40 dinosaurios que se instalarán en el parking de tierra hasta el próximo 7 de enero. La exposición presenta, además, una experiencia inmersiva de realidad virtual que ofrece la posibilidad a los más pequeños de convertirse en auténticos paleontólogos, al menos por un día, excavando y desenterrando los huesos de dinosaurios. Las entradas se pueden adquirir a través de su página web 'www.criaturasjurasicas.com'

Para el mes de diciembre, el centro comercial continuará con sus actividades navideñas para toda la familia. Talleres de cocina navideña en colaboración con La Academia --la escuela de hostelería de San Fernando--, cuentacuentos en colaboración con Casa del Libro, música navideña familiar y las tradicionales visitas de Papá Noel y del Paje Real serán las citas más destacadas en Bahía Sur durante estas fiestas.

Como cada año, el centro comercial reconoce la fidelidad de sus visitantes con programas de ocio con descuento y sorteos digitales. De esta forma, pondrá en marcha una serie de planes de ocio a precios reducidos para todos aquellos miembros del club. La combinación de packs con cine, bolos, cenas, entradas al parque multiaventuras o a la exposición de Criaturas Jurásicas, serán algunos de estos planes a precios reducidos, los cuales estarán activos hasta el próximo 31 de diciembre.