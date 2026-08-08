El bailaor José Maya clausura este domingo el Festival Patrimonio Flamenco de Cádiz

Espectáculo dentro del Festival Patrimonio Flamenco de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que el bailaor madrileño José Maya será el encargado de clausurar la décimo primera edición del Festival Patrimonio este domingo, 9 de agosto, a las 22,00 horas en el Castillo de Santa Catalina.

El bailaor estará acompañado a la guitarra por Jesús Rodríguez, e Ismael de la Rosa "El Bola", José El Pechuguita y Manuel de La Nina, al cante. María Terremoto, es la artista invitada al cante.

Según ha destacado el Consistorio se trata de "una inmersión absoluta en el alma, la fuerza y la pureza del arte gitano a través de la figura del bailaor José Maya".

El bailaor madrileño José Maya nació en 1983 en el seno de una destacada familia de artistas gitanos. Compartió cartel de niño con leyendas como Antonio Canales, Enrique Morente y Joaquín Grilo. En su adolescencia se curtió en las prestigiosas compañías de grandes maestros como "El Güito" y Manolete. A lo largo de su trayectoria ha recibido galardones importantes como el Premio Copa Pavón. Ha colaborado con máximas figuras del flamenco como Tomatito, Vicente Amigo y Farruquito.

Actualmente compagina sus propios espectáculos de éxito con la docencia en su escuela de París. Hoy en día es considerado "uno de los bailaores más singulares, puros y poderosos del panorama actual".

Por otro lado, la cantaora María Terremoto ha publicado recientemente su disco 'Manifiesto'. "La sensibilidad de una artista completa asoma en sus letras, muy personales, unas veces dolorosas y otras llenas de alegría y luz", ha destacado el Ayuntamiento.

El Festival Patrimonio Flamenco ha tenido lugar en Cádiz del 1 al 9 de agosto y ha constado de 9 espectáculos, 5 conciertos que se han celebrado en el escenario instalado en el Castillo de Santa Catalina y 4 balcones en distintos emplazamientos por la ciudad en el que ha destacado la presencia diversa de grandes nombres del flamenco actual.

El Festival Patrimonio Flamenco ha estado organizado por la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz y podéis encontrar toda la información actualizada en www.cadizesflamenco.com