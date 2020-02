Una bailarina portuense pide ayuda con un crowdfunding tras sufrir un accidente que quemó "la mitad del cuerpo"

Publicado 18/02/2020 19:04:59 CET

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una bailarina de danza india de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha activado un 'crowdfunding' para poder hacer frente a los gastos derivados del accidente que sufrió el pasado año, en el que se quemó "casi la mitad del cuerpo".

Según ha explicado GoFundMe en una nota, justo antes de salir a actuar, la falda de la joven "prendió fuego con una vela" y en cuestión de minutos empezó a "quemarse viva".

Afortunadamente, la joven pudo contarlo pero el incidente le ha ocasionado graves secuelas que han acarreado además importantes problemas económicos.

Por ello, ha lanzado una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe donde explica que desde el accicente, ha tenido muchas operaciones y "un gran cambio de forma de vida".

Así, ha manifestado que se quedó seriamente afectada de una pierna, está altamente medicada, tiene que utilizar una malla ortopédica en casi todo el cuerpo, está de baja laboral, sufre de estrés post-traumático, su movilidad ha sido reducida, ha perdido glándulas sudoríparas en la mitad de su cuerpo, entre otras cosas, y lleva ocho meses de baja laboral, donde ha tratado de "seguir adelante tan solo con la pequeña paga que le corresponde".

Asimismo, ha señalado que dicha paga mensual no le da para cubrir todos los gastos. "Los traslados de la familia a diario, ida y vuelta, a un hospital en otra provincia", que es donde la están tratando; la parte de medicación que, según se puede leer en internet, "no cubre la seguridad social"; y los productos corporales que la joven necesita diariamente suponen "un enorme coste" que no puede afrontar sola y sin trabajo.

Además, tal y como argumenta en el texto de la recaudación, "la compañía de seguros se niega a indemnizarla" por lo que de ir a juicio, ha explicado, será ella quien tenga que correr con todos los gastos del proceso.

Ante este panorama y la dificultad de salir adelante, la ex bailarina pide "colaboración, para poder asumir los gastos y recuperar la vida que una vez tuvo lo antes posible" gracias a la solidaridad del 'crowdfunding'.