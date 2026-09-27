El Baluarte de los Mártires acoge el próximo miércoles una nueva convivencia para personas mayores de 60 años

Cartel de la convivencia para mayores en el Baluarte de los Mártires. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Personas Mayores del Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que organizará el próximo miércoles, 30 de septiembre, una nueva convivencia dirigida a personas mayores de 60 años en el Baluarte de los Mártires, a partir de las 19,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Las personas mayores de la ciudad que quieran participar podrán acudir acompañadas por otra persona de menor edad, facilitando así que familiares de distintas generaciones puedan compartir esta jornada de convivencia, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Así, la actividad pretende ofrecer a las personas mayores un espacio para salir de la rutina, encontrarse con otras personas y disfrutar de una tarde de ocio en compañía, aprovechando además algunos de los "espacios más singulares" de la ciudad.

Por su parte, la concejala de Personas Mayores, Virginia Martín, ha señalado que "desde el Ayuntamiento queremos seguir generando espacios en los que nuestros mayores puedan encontrarse, disfrutar y compartir tiempo con otras personas", asegurando que "no se trata sólo de organizar una actividad, sino de facilitar momentos para estar juntos y seguir participando de la vida de nuestra ciudad".

Martín ha destacado que las personas mayores "tienen mucho que aportar a Cádiz y forman parte activa de la vida de nuestros barrios, de nuestras familias y de nuestra sociedad". En este sentido, ha defendido la importancia de que desde las administraciones públicas "sigamos ofreciendo propuestas pensadas para ellos, que les permitan disfrutar de su tiempo libre y mantener vivas sus relaciones sociales".

La edil ha animado a las personas mayores de 60 años a participar en esta nueva convivencia y a acudir acompañadas, precisando que "queremos que el Baluarte vuelva a ser un punto de encuentro, un lugar donde compartir una tarde agradable y disfrutar de Cádiz en compañía". La entrada será libre hasta completar aforo.