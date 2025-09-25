Bendodo asegura que "en un gobierno del PP el municipalismo estaría en el núcleo de sus prioridades"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha manifestado que "en un gobierno del PP el municipalismo estaría en el núcleo de sus prioridades" y ha exigido la celebración de la Comisión Nacional de Administración Local.

En este sentido, en declaraciones a los periodistas, ha afirmado que "hay que sentarse" porque "democracia es hablar, dialogar, entenderse y llegar a acuerdos, lo que no puedes hacer es no convocar las reuniones porque no tienes la mayoría".

Así, ha aseverado que "en un gobierno del PP el municipalismo estaría en el núcleo de sus prioridades porque al final, el que no entienda que la relación del ciudadano más directa es con su alcalde no ha entendido nada de esto y por lo tanto los ayuntamientos tienen que estar bien financiados porque es el primer acceso a los ciudadanos".

"NO ES SORPRESA QUE ANDALUCÍA BAJE LOS IMPUESTOS"

Por otra parte, sobre la bajada de impuestos en Andalucía, Bendodo ha afirmado que "no es una sorpresa, es la séptima bajada de impuestos ya del Gobierno de Juanma Moreno". Así, ha recordado que "en la anterior legislatura cuando se anunció y se llevó a cabo la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, el tramo autonómico del IRPF, se bajó el impuesto de actos jurídicos documentados y de transmisiones patrimoniales y en esta se han ido sumando".

"Que el Gobierno de Juanma Moreno baja impuestos no es una noticia, va en el ADN del PP", ha afirmado Bendodo, que ha recordado que "en aquel año cuando se anunciaron todas estas bajadas de impuestos, había una señora, que era la ministra de Hacienda, que dijo que si el gobierno de Juanma Moreno eliminaba y reducía esos impuestos el sistema colapsaría y no se podrían prestar servicios públicos".

En este sentido, ha añadido que "esto es muy fácil y lo entiende todo el mundo", ya que "si la gente paga menos impuestos, tiene más dinero en el bolsillo, y si tiene más dinero en el bolsillo, gasta más y si gasta más, la Administración puede recaudar más, y si la Administración recauda más, invierte más en los servicios públicos".

"Ese es nuestro modelo y en cambio, el modelo socialista es el de freír a impuestos a la gente para engordar la administración. Hay un gran ejemplo, que es ese, de diferencia entre un gobierno socialista y un gobierno popular", ha concluido.