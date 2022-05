Bendodo pide a Espadas que deje a socialistas "desengañados" con el PSOE votar "en libertad" al proyecto de Moreno

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 13 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de campaña del PP de Andalucía y coordinador

general del PP nacional, Elías Bendodo, ha insistido este viernes en defender que en el proyecto "transversal" que ofrece el presidente de la Junta y candidato del PP-A a las elecciones andaluzas del 19 de junio, Juanma Moreno, "caben" también "votantes del PSOE desengañados con las políticas socialistas de corrupción de años atrás" y con las que "está aplicando Pedro Sánchez en España", y ha emplazado al candidato socialista a la Junta, Juan Espadas, a que deje a los andaluces votar "en libertad" al partido que quieran.

Durante una intervención en un acto en el municipio gaditano de El Puerto de Santa María para presentar la candidatura del PP por la provincia de Cádiz a los comicios andaluces, Elías Bendodo ha replicado así a Juan Espadas, de quien ha señalado que está "preso de un ataque de nervios", y que este pasado jueves acusó a Moreno de "faltar el respeto" al electorado de izquierdas al dirigirse al mismo como potenciales votantes del PP-A en los próximos comicios.

El también consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz ha afeado que Espadas diga "que no podemos pedirle el voto a los votantes antiguos del PSOE", y ha afeado al candidato del PSOE-A que representa al "antiguo socialismo", el que "creía que eran los dueños del cortijo, que Andalucía era de su propiedad" y esta era tierra para el "ordeno y mando" del PSOE.

"Eso pasó a la historia" y "los andaluces pasaron la página del ordeno y mando socialista en 2018, y ahora hay una Andalucía que mira al futuro", ha aseverado Elías Bendodo antes de emplazar a Espadas a que "deje que los andaluces opinen, hablen y voten a quien les dé la gana", y "no coarte esa libertad". "Deje que la gente se exprese con libertad y vote en libertad", ha insistido en pedir el dirigente del PP al PSOE.

"SEGUIR AVANZANDO O VOLVER AL PASADO"

Bendodo ha remarcado que "Andalucía en su conjunto se juega mucho el 19 de junio"; en concreto, "seguir avanzando o volver al pasado", según ha advertido, y en esa línea ha manifestado que, "aunque hay muchísimos partidos y ruido para las próximas elecciones", todo se "simplificaría" en la disyuntiva entre "continuar con este gobierno que ha conseguido que Andalucía lidere parámetros económicos" como la creación de empleo, el número de trabajadores autónomos o las exportaciones, y que "siga" así "Juanma Moreno y el 'Gobierno del cambio'", o la "otra opción" que conforman "todo lo que haya a la izquierda del PSOE más el PSOE".

Es decir, "veinte partidos y plataformas que no tienen la capacidad ni de presentar un papel para presentarse a las elecciones", ha resumido Bendodo, quien ha insistido en emplazar a los ciudadanos a elegir entre la "apuesta por Andalucía" que, a su juicio, abandera Moreno, o "un batiburrillo de partidos de izquierdas que entre ellos no se entienden, y que volvería a llevar a Andalucía años pasados que no queremos ninguno recordar".

En esa línea, ha remarcado que "en Andalucía se votó cambio" en el año 2018, y "hemos visto que otra Andalucía mejor es posible, una Andalucía pujante" y "de realidades", tras lo que ha defendido que el PP es "la única opción seria" para que esta comunidad autónoma "siga creciendo".

Bendodo ha subrayado también que el PP "quiere conseguir la confianza mayoritaria de los andaluces, una mayoría amplia, suficiente, que le permita dotar de tranquilidad a los andaluces, que le permita seguir impulsando políticas reformistas, de bajada de impuestos y eliminar trabas burocráticas, que hagan que Andalucía siga liderando parámetros que nunca había visto con los socialistas".

Ha incidido en que el PP-A "quiere una mayoría serena frente a los líos internos de todo tipo del resto de los partidos que se presentan a las elecciones", y ha remarcado que "en el proyecto abierto y transversal de Juanma Moreno cabe todo el mundo", de forma que "hay sitio para los votantes del PSOE desengañados con las políticas socialistas de corrupción de años atrás" y con las que "está aplicando Pedro Sánchez en España, y que entienden que las políticas de Moreno le han sentado bien a Andalucía".