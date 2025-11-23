Las bibliotecas municipales de Cádiz vuelven a poner en marcha la campaña 'Libros Solidarios'

CÁDIZ 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas municipales del Ayuntamiento de Cádiz vuelven a poner en marcha por tercer año consecutivo la campaña 'Libros Solidarios', enmarcada dentro de la campaña municipal de Navidad y del programa municipal 'Cádiz, ciudad de libro'.

Con el objetivo de promover la solidaridad entre los lectores y las personas más necesitadas, se pondrá en marcha un intercambio, de manera que las bibliotecas entregarán gratuitamente un libro a cambio de un kilo de alimentos no perecederos, o de alimentos para desayunos que serán recogidos en las propias bibliotecas. Estos alimentos serán entregados a entidades y obras sociales de los barrios, fomentando así la presencia de la comunidad lectora en los barrios a través de la solidaridad y la lectura y dando a conocer la labor de estas entidades sociales y vecinales a los usuarios.

Esta campaña se llevará a cabo del 1 al 12 de diciembre, que se enmarca dentro del programa municipal 'Cádiz, ciudad de libro' y que pone de manifiesto que la lectura puede ser un motor de cambio social y de solidaridad. El Ayuntamiento de Cádiz informa en una nota de prensa de que el año pasado se recogieron casi 400 kilos de alimentos y se repartieron un total de 400 libros.

Los libros que se entregaron a los donantes de alimentos procedían de donaciones de particulares, de autores, de librerías gaditanas y de la editorial Kaizen que donó un centenar de libros para colaborar en esta campaña.

En esta ocasión los alimentos recogidos serán destinados a las siguientes entidades y asociaciones: La Biblioteca José Celestino Mutis recibirá alimentos y productos de desayuno destinados a Calor en la Noche un referente en la acogida, protección, promoción e integración a personas sin hogar en situación de vulnerabilidad.

La Biblioteca de La Viña recibirá alimentos y productos no perecederos que irán destinados a la asociación Mujeres de Acero, dedicada a mejorar la vida de los vecinos en Cádiz, especialmente en el barrio de La Viña. La Biblioteca de Santa María recibirá alimentos no perecederos, que irán destinados a la Fundación Tierra de Todos, una asociación que promueve fundamentalmente el acceso a oportunidades a niños y niñas de los barrios de El Pópulo y Santa María donde la biblioteca se ha convertido en un referente.

Por último, la Biblioteca Adolfo Suárez recibirá alimentos no perecederos, que irán destinados a la Fundación Manuel María Vicuña, una ONG que promueve el desarrollo humano de niñas, niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica, a través de una educación de calidad que actúa como motor de cambio social.