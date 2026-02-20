Bloquean 30.000 euros de la cuenta de una empresa tras sufrir una estafa online de más de 35.000 euros en Cádiz

Imagen de bloqueo de cuenta bancaria. - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha iniciado una investigación tras una denuncia interpuesta en la Comisaría Provincial de Cádiz en la que se comunicaba la realización de cargos fraudulentos en una cuenta bancaria. Según la denuncia, se efectuaron dos transferencias de 15.000 euros cada una a una página web de loterías, así como una compra online por valor de 5.525 euros en una tienda de electrodomésticos online, ascendiendo el total estafado a 35.525 euros.

Así lo ha comunicado el Cuerpo en una nota, el Grupo de Delitos Tecnológicos de Cádiz inició de inmediato gestiones para el esclarecimiento de los hechos, contactando "urgentemente" con la citada plataforma de loterías y logrando paralizar y bloquear los 30.000 euros que se encontraban en la cuenta de dicha empresa.

Posteriormente, se solicitó a la plataforma los datos del titular del perfil receptor de las transferencias, quedando identificado el usuario registrado. Asimismo, ha indicado que se requirió a la tiensa online información sobre la compra fraudulenta, aportando la empresa los datos de adquisición de cuatro teléfonos móviles pagados con la tarjeta de la víctima.

Aunque la compra se realizó online, la recogida se efectuó presencialmente en un establecimiento físico, cuyos sistemas de videovigilancia permitieron identificar a la persona que retiró los terminales. De todas las actuaciones se dio cuenta a la autoridad judicial competente, concretamente al Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, que continúa con la tramitación del procedimiento. La investigación sigue abierta a la espera de localizar al autor de los hechos.