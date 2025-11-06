Archivo - La Bodeguita de Beher y Braba se suman al nuevo espacio gastronómico la 'Tajería' de Bahía Sur, en San Fernando (Cádiz). - CC BAHÍA SUR - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Bahía Sur, en San Fernando (Cádiz), ampliará su oferta gastronómica con las aperturas de La Bodeguita de Beher y Braba, dos operadores que se unirán su nueva zona de restauración la 'Tajería', que pasa a contar con un total de tres restaurantes tras la inauguración de Esencias del Mar durante el pasado mes de marzo.

Según han explicado desde Bahía Sur, "con estas aperturas se refuerza la apuesta del centro por la gastronomía local y se completa la oferta de este nuevo espacio diferenciador".

Por su parte, el gerente del complejo isleño, Pablo Vivancos, ha definido la 'Tajería' como "un lugar que se disfruta con los cinco sentidos y que, seguro, despertará mil emociones". "Es un bulevar de ocio y restauración al aire libre en pleno Parque Natural Bahía de Cádiz, que hace evolucionar la idea tradicional de la experiencia de compras para alcanzar una experiencia completa y que conecta con los visitantes a través del gusto por la gastronomía local, el olor a mar y la belleza de la bahía."

La Bodeguita de Beher pertenece al grupo Beher, una empresa española que nació en la década de los años 30 cuando su fundador, Bernardo Hernández, empezó a comercializar los productos ibéricos elaborados de manera artesanal desde Guijuelo.

Este restaurante combinará la tradición con la innovación en una carta con los mejores productos ibéricos, al tiempo que se convertirá en la primera apertura del grupo que ofrezca cerveza de bodega y una carta de vinos locales. La cocina estará dirigida por el chef ejecutivo Sergio Fernández, quien será el encargado de elaborar nuevas creaciones y platos "con identidad propia".

El director de Expansión de Beher, Jesús Pablo Miguel, ha destacado que "Beher suma ya 32 puntos de venta en España" y que "estar en Cádiz resulta estratégico porque la zona de influencia que proporciona Bahía Sur generará una clientela local altamente fidelizable".

El tercer establecimiento de la 'Tajería' será el de Braba, un establecimiento que destaca por su "cocina cuidada" basada en "el talento de los fogones y las brasas", con una carta repleta de platos destacados de la gastronomía andaluza.

Omar Osuna, socio de Braba, ha señalado que "abrir en Bahía Sur es un reto ilusionante y una responsabilidad muy grande". "Estamos acostumbrados a encontrar grandes franquicias gastronómicas en los centros comerciales, pero en este caso, apostar por un negocio impulsado por gente de Cádiz, con su propuesta local, estamos seguros de que será un éxito", ha añadido.

Braba apuesta por el producto local y al mismo tiempo incorpora nuevos toques y aromas, presentando una carta para todos los públicos donde las brasas, la cocina mediterránea y las pizzas serán los ejes centrales.

Con terrazas que ofrecerán vistas al Parque Natural Bahía de Cádiz, junto a su flora, su fauna y sus puestas de sol, la 'Tajería' se proyecta como un espacio "emblemático" donde, según explican desde Bahía Sur, "se marida la auténtica gastronomía local con la pureza salvaje de la naturaleza para encender los cinco sentidos tanto de locales como de turistas".