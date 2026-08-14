Bomberos actúa durante más de siete horas en el incendio de una nave con 200 motos en Jerez (Cádiz)

Nave de motos que ha salido ardiendo en Jerez de la Frontera (Cádiz) - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) en el parque de Jerez de la Frontera han actuado durante más de siete horas en la extinción de un incendio que se inició en la tarde del jueves en una nave con unas 200 motos, 15 de ellas eléctricas.

Según ha detallado el consorcio en un comunicado, en la intervención se contó con el apoyo del parque de El Puerto de Santa María, llegando a actuar 22 efectivos y diez vehículos.

En torno a las 17,30 horas comenzaba este incendio, que dejaba una densa columna de humo, visible desde varios puntos de la zona sur y centro de la ciudad jerezana.

La nave donde se inició el incendio, ubicada en el polígono industrial de la carretera de Sanlúcar, albergaba unas 200 motos. Para evitar que el fuego se propaguase y afectase a más naves aledañas, entre ellas una de vulcanizados y otra de muebles, se procedió a realizar "un ataque defensivo" por parte de los bomberos.

Tras más de siete horas de trabajo se conseguía extinguir el incendio, que no ha dejado daños personales.

Además de los bomberos, se desplazaron hasta el lugar efectivos de la Policía Local de Jerez, la Policía Nacional, Protección Civil y Servicios Sanitarios del 061 de forma preventiva.